Por María Hernández

Haina, República Dominicana. — Con más del 50% de los votos de los miembros de la filial de Haina del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), fue reelecta este 29 de agosto la periodista Luanna Arias como secretaria general de la seccional, siendo esta su cuarta reelección consecutiva al frente de la entidad.

La nueva directiva electa está conformada por:

​•​Xiomara Méndez, encargada de Organización

​•​Milady Serrano, encargada de Finanzas

​•​Bienvenida Mendoza, encargada de Educación

​•​Yanelquis Sánchez, encargada de Actas y Correspondencia

​•​Carlis J. Germán, encargada de Relaciones Internacionales

​•​María Hernández, encargada de Prensa y Comunicaciones

​•​Eugenio Sanó y Miguel Feliciano, vocales

La Comisión Electoral de este proceso estuvo integrada por José Mateo (presidente), acompañado de Gustavo Peña (secretario) y Víctor Frías (vocal), quienes tuvieron a su cargo la organización de los comicios en los que fueron escogidas las nuevas autoridades de la filial y del gremio a nivel nacional.

En sus palabras de agradecimiento, la secretaria general reelecta, Luanna Arias, expresó su gratitud por el respaldo recibido de los miembros del CDP en Haina y destacó el apoyo de Eduardo Sanz Lovatón (Yayo), director de Aduanas; de Alberto Rodríguez, director ejecutivo del INEFI, y de Juan Hubieres, quienes brindaron un respaldo logístico e irrestricto a la seccional del CDP en Haina.