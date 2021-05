Pero … ¿Es locos que están en la Dirección de Información y Prensa de la Presidencia? ¡Alguien que los ayude!

Por Robert Vargas

Si alguien comete errores conceptuales o de fechas al comentar en las redes sociales, eso se le puede pasar por alto y no debe ser motivo de comentarios o noticias por separado.

Pero si esos errores los comete alguna persona o entidad de elevado nivel académico, científico, o del Poder del Estado, entre otros, entonces esto sí que atrae la atención.

La situación es más grave aún si quien comete los errores son los voceros o encargados de dar a conocer los puntos de vistas del gobierno del “cambio”.

La ineptitud en ciertas áreas no puede ser mayor, y eso es peligroso porque envía el mensaje equivocado a la población… y ahora no pueden decir que “eso es culpa del PLD”; ni que tienen “el enemigo dentro” y tampoco que hay “una conspiración” para hacer quedar mal a Abinader.

En algunas ocasiones no es bueno hacer comparaciones, pero me luce que cuando Roberto Rodríguez Marchena estaba allí no se cometían los errores que en breve les detallamos.

En el caso que les comentamos parece que se trata de simple ineptitud.

Todos los periodistas que han trabajado en algún medio de comunicación tradicional conocen a la perfección que allí hay reporteros, redactores, correctores de estilos, jefes de información, director.

En los medios corporativos, en las agencias de prensa y hasta en las oficinas de relaciones públicas se cuidan de no publicar ninguna nota informativa si esta no es revisada cuidadosamente por dos o tres personas, quienes colocan al pie de la noticia sus iniciales.

Sin embargo, en el Palacio Nacional, donde está el Poder Ejecutivo y se presume que las cosas se hacen “por el librito”, hoy cometieron un error “infantil” que hace dudar de la capacidad de quienes están al frente de la “Dirección de Información y Prensa de la Presidencia”.

¿De qué se trata todo esto?

Vamos a explicarlo de la manera más sencilla que nos sea posible para tratar de darme a entender y ayudar para que en el Palacio Nacional no vuelvan a cometer errores que se pueden evitar fácilmente, pero que ponen en entredicho la capacidad de los funcionarios del gobierno. Resuélvanlo, antes de que cobre más fuerza aquello de que “no saben gobernar”.

La tarde de este día martes 25 de mayo, la Dirección de Información y Prensa de la Presidencia distribuyó a todos los medios de comunicación una nota en la que informaba del endurecimiento por el Gobierno de las restricciones en el Gran Santo Domingo por el repunte de la pandemia.

Hasta ahí todo bien. El problema surgió en los detalles:

La nota inicial decía en sus dos primeros párrafos que:

-“El Poder Ejecutivo dispondrá que el toque de queda en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo sea todos los días, desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la madrugada, como parte de las medidas para detener la propagación del COVID-19”.

-“El decreto con la disposición será dado a conocer este miércoles , y las medidas entran en vigencia desde este jueves 28 “.

En principio, no se aprecia ningún error. Pero, si observamos bien, nos damos cuenta de que dice que el “decreto con la disposición será dado a conocer este miércoles”, cuando sabemos que el presidente Luis Abinader dijo en Barahona que anunciaría hoy, martes, las nuevas restricciones.

El asunto no queda ahí, sino que la falta de supervisión queda demostrada cuando dice que “las medidas entran en vigencia desde este jueves 28″.

Pero sucede que, si miramos el calendario nos damos cuenta de que mayo no tiene “jueves 28”, sino “jueves 27”.

Parece que en el Palacio Nacional alguien se percató del error y, poco después, enviaron una segunda nota que dice:

-“El decreto con la disposición será dado a conocer este miércoles , y las medidas entran en vigencia desde este jueves 27 .

Corrigieron y ya no se habla de “jueves 28”, sino de “jueves 27”, lo que es correcto.

Sin embargo, reiteran que el -“El decreto con la disposición será dado a conocer este miércoles”, esto implica que, como hoy es martes, debemos esperar hasta mañana miércoles, para conocer el decreto del presidente, que entraría en vigor al día siguiente, lo que no parece ser correcto, puesto que Abinader dijo que lo informaría hoy, martes.

Como se ve, tenemos en la Dirección de Información y Prensa de la Presidencia a alguien con un aparente “arroz con mango” en la cabeza; que se deja llevar de la prisa y no hacen sus deberes por el librito. Como no lo hicieron en el caso del “vandalismo” en el AILA.

Eso habla muy mal del gobierno de Abinader y de su DICOM.

A continuación les transcribimos (copiar y pegar) las dos notas suministradas por el Palacio Nacional sobre el mismo tema. (¡Ah! Si yo fuera Abinader, le daría un tirón de orejas a quienes deben cuidar la imagen del gobierno y parece que solo están para hacer BAM – Bulto, Allante y Movimiento)

NOTA UNO

Restricciones venta alcohol

Poder Ejecutivo dispondrá toque de queda de 8:00 de la noche a 5:00 de la madrugada todos los días para el Gran Santo Domingo

Barahona.- El Poder Ejecutivo dispondrá que el toque de queda en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo sea todos los días, desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la madrugada, como parte de las medidas para detener la propagación del COVID-19.

El decreto con la disposición será dado a conocer este miércoles, y las medidas entran en vigencia desde este jueves 28.

Se establecerá que los ciudadanos tendrán una gracia de libre circulación de 3 horas adicionales para llegar a sus residencias.

“Prohibido el expendio de bebidas alcohólicas para ser consumidas en espacios públicos y privados de uso público desde las 5:00 de la tarde hasta las 5:00 de la madrugada, así como el consumo mismo de estos productos en dichos lugares”, anunciará el gobierno.

Conforme a la medida que se adelanta, los espacios públicos y privados de uso público podrán recibir hasta el 50% de su capacidad total.

Desde la semana pasada el presidente Luis Abinader ha insistido en el mantenimiento del distanciamiento físico y ha exhortado, principalmente, a los habitantes del gran Santo Domingo acudir a vacunarse contra el COVID-19 para que evitaran restricciones.

Durante su jornada de trabajo este martes en Barahona, el presidente informó que esta tarde daría a conocer nuevas restricciones para el Gran Santo Domingo, cuyo objetivo es disminuir la propagación del COVID-19.

“Esta tarde-noche vamos a anunciar restricciones para el Gran Santo Domingo, porque la situación la amerita”, dijo el mandatario.

Medida actual

Actualmente, la medida vigente contempla toque de queda para el territorio nacional, de lunes a viernes, desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la madrugada. Los sábados y domingos, desde las 9:00 de la noche hasta las 5:00 de la madrugada, con una gracia de circulación hasta las 12:00 de la medianoche todos los días, con el único propósito de que las personas puedan dirigirse a sus respectivas residencias.

Dirección de Información y Prensa de la Presidencia

NOTA DOS

Restricciones venta alcohol

Poder Ejecutivo dispondrá toque de queda de 8:00 de la noche a 5:00 de la madrugada todos los días para el Gran Santo Domingo

Barahona.- El Poder Ejecutivo dispondrá que el toque de queda en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo sea todos los días, desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la madrugada, como parte de las medidas para detener la propagación del COVID-19.

El decreto con la disposición será dado a conocer este miércoles, y las medidas entran en vigencia desde este jueves 27.

Se establecerá que los ciudadanos tendrán una gracia de libre circulación de 3 horas adicionales para llegar a sus residencias.

“Prohibido el expendio de bebidas alcohólicas para ser consumidas en espacios públicos y privados de uso público desde las 5:00 de la tarde hasta las 5:00 de la madrugada, así como el consumo mismo de estos productos en dichos lugares”, anunciará el gobierno.

Conforme a la medida que se adelanta, los espacios públicos y privados de uso público podrán recibir hasta el 50% de su capacidad total.

Desde la semana pasada el presidente Luis Abinader ha insistido en el mantenimiento del distanciamiento físico y ha exhortado, principalmente, a los habitantes del gran Santo Domingo acudir a vacunarse contra el COVID-19 para que evitaran restricciones.

Durante su jornada de trabajo este martes en Barahona, el presidente informó que esta tarde daría a conocer nuevas restricciones para el Gran Santo Domingo, cuyo objetivo es disminuir la propagación del COVID-19.

“Esta tarde-noche vamos a anunciar restricciones para el Gran Santo Domingo, porque la situación la amerita”, dijo el mandatario.

Medida actual

Actualmente, la medida vigente contempla toque de queda para el territorio nacional, de lunes a viernes, desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la madrugada. Los sábados y domingos, desde las 9:00 de la noche hasta las 5:00 de la madrugada, con una gracia de circulación hasta las 12:00 de la medianoche todos los días, con el único propósito de que las personas puedan dirigirse a sus respectivas residencias.

Dirección de Información y Prensa de la Presidencia

