Fuente Externa

SANTO DOMINGO. – El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, calificó este sábado como un paso trascendente el inicio del proceso de emisión de la nueva cédula de identidad y electoral en la República Dominicana.

Al recibir el nuevo documento de identidad por invitación de la Junta Central Electoral (JCE), Maldonado destacó que esta renovación va más allá de actualizar un simple documento de identificación, porque entiende que la nueva cédula representa las bases para una reestructuración profunda en la organización y modernización del Estado dominicano.

El también director de El Nuevo Diario señaló que la nueva cédula debe ser asumida como punto de partida para la incorporación con cuentas bancarias, licencias de conducir, seguridad social y otros servicios esenciales.

Esta medida, según planteó, simplificaría la vida cotidiana de los dominicanos y optimizaría significativamente la eficiencia administrativa del país.

Asimismo, el presidente de la SDD resaltó el valor estadístico de esta iniciativa, al señalar que el proceso permite contar con un inventario de personas vivas actualizado en tiempo real, segregado por edad, género y otras variables, lo que “permitirá al Gobierno diseñar y aplicar políticas públicas mucho más precisas, focalizadas y efectivas”.

«Es un paso que ojalá aprovechemos para que el país no deje de avanzar en esta dirección de modernidad», afirmó Maldonado, expresando su satisfacción con la logística del proceso, que calificó como fluido y altamente organizado, aprovechando el espacio para recordar a la ciudadanía que el proceso de cedulación masiva a nivel nacional iniciará a partir del 12 de abril de 2026.

Maldonado destacó, además, que esta actualización será vital para «limpiar» y fortalecer el padrón electoral de cara a los comicios municipales y presidenciales de 2028, contribuyendo a la integridad y transparencia del sistema democrático dominicano.