Petrolero chino desafía a Trump y cruza Ormuz a pesar de su bloqueo

Fuente RT

Un petrolero chino sancionado por EE.UU. atravesó el estrecho de Ormuz este martes a pesar del bloqueo naval estadounidense contra Irán, informa Reuters, citando datos de navegación.

El Rich Starry sería el primer barco en salir del golfo Pérsico desde que comenzó el bloqueo.

Se trata de un petrolero de mediano alcance que transporta alrededor de 250.000 barriles de metanol, su última parada fue en el puerto de Hamriyah, en los Emiratos Árabes Unidos.

La embarcación y su propietario, la Shanghai Xuanrun Shipping Co habían sido sancionados por Washington por comerciar con Teherán.