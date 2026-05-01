PLD reafirma defensa del empleo digno y exige aumento salarial de emergencia en el Día del Trabajo

Por la Redaccion

Santo Domingo Este.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reafirmó este 1 de mayo su compromiso con la defensa del empleo digno, al tiempo que denunció el deterioro de las condiciones laborales y exigió un aumento salarial de emergencia para los trabajadores dominicanos.

La organización, a través de su Secretaría de Relaciones Laborales y la Corriente Sindical Peledeísta Miguel Soto, realizó una ofrenda floral en el Altar de la Patria, en conmemoración del Día Internacional del Trabajo.

Durante el acto, efectuado en el Parque Independencia, dirigentes del PLD recordaron la lucha histórica de los mártires de Chicago, así como el legado de los Padres de la Patria y de líderes sindicales dominicanos.

La actividad fue encabezada por Elso Segura Martínez, titular de la Secretaría de Relaciones Laborales y presidente de la corriente sindical, acompañado de representantes de esas estructuras a nivel nacional.

Segura Martínez afirmó que el crecimiento económico que destacan las autoridades no se refleja en la calidad de vida de la población trabajadora.

Sostuvo que, mientras se proyecta estabilidad económica, muchas familias enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas debido al aumento del costo de la vida.

Indicó que productos esenciales como el arroz, aceite, leche, carne y los combustibles continúan en alza, afectando el poder adquisitivo de los salarios.

Asimismo, advirtió sobre el incremento del desempleo y la informalidad, señalando que numerosos trabajadores carecen de acceso a seguridad social y estabilidad laboral.

También denunció presuntas prácticas de persecución contra dirigentes sindicales, incluyendo despidos y represalias por ejercer el derecho a la organización.

En ese contexto, el PLD planteó varias demandas, entre ellas un aumento salarial ajustado al costo de la canasta familiar, la creación de empleos formales, el respeto a la libertad sindical y la aprobación de una reforma laboral que fortalezca los derechos de los trabajadores.

La organización política reiteró su compromiso de impulsar políticas públicas orientadas a garantizar empleo digno, estabilidad económica y justicia social.

Desarrollo del acto

Los participantes se congregaron en la Puerta del Conde y marcharon por el Parque Independencia hasta el Altar de la Patria, portando la bandera nacional.

Al llegar al mausoleo, se realizó la colocación de la ofrenda floral, seguida de la interpretación del Himno Nacional y las palabras centrales del acto.

En la actividad participaron miembros del Comité Político, incluyendo Yvan Lorenzo, Cristina Lizardo y Héctor Olivo, así como dirigentes del Comité Central y de distintas secretarías del partido.

La actividad formó parte de la tradición del PLD de conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores y respaldar las luchas del movimiento obrero dominicano.