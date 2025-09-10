Pleno JCE recibe propuestas para aspirantes a miembros de Juntas Electorales en Santiago, La Vega y SFM

Por Roberto Perez

SAN FRANCISCO DE MACORIS. – El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) recibió esta semana las propuestas de aspirantes a miembros de Juntas Electorales en los municipios de Santiago, La Vega y San Francisco de Macorís, con miras a las elecciones de 2028.

Este proceso forma parte de los esfuerzos de la JCE para garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el sistema electoral dominicano.

La actividad estuvo encabezada por el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, junto a los miembros titulares Dolores Fernández Sánchez, Samir Chami Isa, Hirayda Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises.

Estuvieron, además, los secretarios administrativos Clara Castellanos, en Santiago; Maureen Rodríguez, en La Vega; y Martín Ortega, en San Francisco de Macorís, acompañados de los miembros titulares y suplentes de las respectivas Juntas Electorales.

También se contó con la presencia de representantes de las distintas organizaciones políticas, miembros de la sociedad civil y de las iglesias.

En cada uno de los encuentros los ciudadanos y ciudadanas interesados en formar parte de estas Juntas Electorales, tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas y demostrar su compromiso con el fortalecimiento de la democracia en el país.

Las comisiones de Juntas Electorales y Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, coordinadas por el miembro titular Samir Rafael Chami Isa, trabajan simultáneamente para recibir las propuestas de los aspirantes a miembros de las 162 Juntas Electorales a nivel nacional y las 23 del exterior.

La JCE estableció un cronograma de actividades en diferentes localidades, con el objetivo de fomentar la inclusión y la diversidad en la selección de los miembros que desempeñarán un papel crucial en el proceso electoral.

Román Andrés Jáquez Liranzo destacó la importancia de contar con personas comprometidas y capacitadas en las Juntas Electorales, para garantizar un proceso electoral justo y transparente.

El presidente del órgano electoral resaltó que una novedad es que en la reestructuración de la Junta Electoral de Santiago se amplían los miembros titulares de 3 a 5 por mandato de la Ley 20-23, que establece dicha ampliación a partir de los mil colegios electorales por municipio.

Reiteró que a la hora de seleccionar estos miembros el Pleno de la JCE se basa en los principios rectores del proceso electoral, fundamentalmente en cuatro: la participación, la proparticipación, la inclusión y el interés nacional.

De igual forma, destacó las cualidades que complementan estos principios, señalando la legitimidad, capacidad cognitiva, administrativa y de justicia; así como independencia, confianza, transparencia y trabajo en equipo.

Finalmente, instó a la ciudadanía a seguir participando y a presentar sus propuestas, destacando que la dinámica ha ido en aumento en comparación con el anterior período de reestructuración de Juntas Electorales.

En tanto que el miembro titular Samir Chami Isa expresó que la recepción de propuestas, no solo es una muestra de compromiso democrático con la ciudadanía dominicana, sino también una garantía para procesos electorales libres, justos y transparentes.

Chami Isa también destacó la participación de 74 ciudadanos y ciudadanas en la apertura de esta convocatoria para el municipio de Santiago, de los cuales un 45 por ciento son mujeres; 30 participantes en La Vega, de los cuales un 73 por ciento son mujeres; y finalmente, en San Francisco de Macorís, 30 candidatos y candidatas, de los cuales un 28 por ciento son mujeres.

Indicó que la recepción de nuevas propuestas se extenderá durante los siguientes 5 días hábiles en los tres municipios y que pueden hacerse a través de la página web oficial de la JCE o directamente en la Junta Electoral correspondiente.

Por su parte, Dolores Fernández, definió el proceso como uno de los más importantes del ciclo electoral, a la vez que resaltó la participación activa de la mujer, con una representación de alrededor de un 50 por ciento.

Fernández agradeció a los presentes por acudir al llamado de la JCE, destacando la importancia de la valoración que ha tenido la sociedad, como resultado del trabajo que han hecho las Juntas Electorales y reiteró el compromiso del Pleno con procesos electorales transparentes, eficientes, hechos en libertad, en equidad e inclusión.

La JCE realizó de manera simultánea esta jornada en otras localidades del país, como Pepillo Salcedo, Las Matas de Santa Cruz, San José de las Matas, Jánico, La Descubierta, Postrer Río, Castañuelas, Villa Vásquez, Sabana Iglesia, Baitoa, Los Ríos Y Villa Jaragua.

Las jornadas de recepción de propuestas de candidatos a conformar las nuevas autoridades de Juntas Electorales continuarán desarrollándose a nivel nacional e internacional.