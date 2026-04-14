PN en Santiago desmantela centro de acopio de motocicletas y piezas robadas

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Satiago, RD.- Miembros de la Policía Nacional, adscritos al área de Recuperación de Vehículos Robados, informan que fue desmantelado un presunto punto de acopio de motocicletas sustraídas, tras dar seguimiento a una denuncia de robo interpuesta el pasado 09/04/2026 por un ciudadano, quien reportó la sustracción de una motocicleta marca GATO, modelo CG200, color blanco, año 2025, junto a otras pertenencias.

Como resultado de las labores de seguimiento a este caso e inteligencia, en el día de ayer fue recuperada la referida motocicleta, la cual fue entregada de manera voluntaria por un ciudadano, quien fue detenido para fines de investigación, manifestando ser hermano del presunto autor del robo.

En el mismo proceso, en una residencia ubicada en el sector Matanza de la zona Sur, fueron ocupadas además otras motocicletas de distintas marcas y características, así como piezas, motores y herramientas, presuntamente vinculadas a actividades ilícitas. Al ser depuradas, algunas de estas no figuran con denuncias hasta el momento.

El detenido manifestó que dichos objetos habrían sido dejados en el lugar por su hermano y otro individuo, por lo que las autoridades proceden a gestionar las órdenes de arresto correspondientes en su contra.

La Policía Nacional continúa profundizando las investigaciones, a fin de esclarecer el caso en su totalidad y someter a los responsables a la acción de la justicia.