Fuente Externa

El Poder Judicial incorporó a la Plataforma de Acceso Digital seis juzgados de Paz correspondientes al Distrito Nacional, estrategia que tiene como objetivo garantizar una justicia accesible, rápida y segura.

Los tribunales habilitados son los juzgados de Paz de la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Circunscripción; Juzgado de Paz Especial de Tránsito, y Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Distrito Nacional.

A través de la referida plataforma, establecida en virtud de la ley núm. 339-22 de Uso de Medios Digitales del Poder Judicial, los usuarios (as) podrán iniciar nuevos casos, consultar expedientes iniciados en la plataforma y realizar trámites en línea.

Entre los beneficios de esta herramienta tecnológica están: facilidad de acceso, seguridad, transparencia en los procesos, mejoras en la eficiencia, apoyo, capacitación y compromiso con la justicia.

La iniciativa está en armonía con el eje estratégico 100% Acceso, que se traduce en ventaja para quienes requieran el servicio judicial, en virtud de que tendrán más salas con posibilidad de recibir sus solicitudes y trámites de manera digital, sin necesidad de desplazamiento.

Con esta implementación, el Poder Judicial asegura que los(as) usuarios(as) puedan recibir un servicio de justicia oportuno, accesible y transparente desde cualquier lugar del país.

En lo adelante, las y los usuarios del sistema de justicia tendrán mejor respuesta en la gestión de casos.

Cada vez más, el Poder Judicial se transforma y acerca la justicia a los ciudadanos, y ahora lo hace de manera digital con esta plataforma de acceso a cinco salas de los juzgados de Paz del Distrito Nacional.