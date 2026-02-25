Poder Judicial y entidades del transporte buscan agilizar el tránsito en Ciudad Judicial SDE

Fuente externa

El Poder Judicial dominicano aúna esfuerzos con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre (DIGESETT), con el objetivo de avanzar en soluciones que optimicen el tránsito y las zonas de parqueos en las inmediaciones de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este.

En el encuentro celebrado el pasado lunes 23 de febrero, se informó que técnicos del INTRANT realizaron un levantamiento inicial de la situación del tránsito en las calles adyacentes a la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este y estarán elaborando propuestas con miras mejorar el flujo en la circulación vehicular, que puedan ser coordinadas y ejecutadas junto a la DIGESETT.

Asimismo, se programó un próximo encuentro, en el cual puedan participar otros actores cuyas operaciones impactan la zona, tales como la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE), el Ministerio Público y la Oficina Nacional de la Defensa Pública. Una vez la propuesta se encuentre consensuada, será presentada ante las autoridades de la Alcaldía de Santo Domingo Este para su ponderación y debida aprobación, conforme a los procedimientos establecidos.

Se recuerda que el Poder Judicial concluyó formalmente la habilitación total de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, con la entrada en funcionamiento de la jurisdicción para Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) y el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción.

Esta última fase completa un proceso de apertura progresiva iniciado en octubre de 2025, mediante el cual se fueron incorporando, de manera ordenada y planificada, las distintas jurisdicciones y servicios judiciales, hasta lograr hoy un complejo que opera de forma integral en las materias civil, penal, laboral, comercial, de familia y los centros de mediación.

Las autoridades trabajan en la identificación de áreas que puedan habilitarse para parqueos, a fin de garantizar un acceso más digno y organizado a las instalaciones a la moderna instalación judicial.

En la actualidad, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), realiza un proceso de licitación marcado con el numero MOPC- MAE-PEUR-2026-0001, para la contratación de obras complementarias de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este.

En el encuentro participaron el director general de Administración y Carrera Judicial, ingeniero Jhonattan Toribio Frías; Javier Cabreja Polanco, coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos; Alicia Tejada, directora administrativa del Poder Judicial; Carlos Minyety, director de Infraestructura Física, y Ana Jiménez Cruceta, directora central de la Policía Judicial.

Mientras que, por el INTRANT participaron los ingenieros Edgar Santana y Albert Hernández, encargado de Planes de Movilidad y analista de Movilidad, respectivamente.

Por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) participo el teniente coronel José R. Pérez Núñez, P.N., Supervisor general de Santo Domingo Este.