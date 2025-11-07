PN-MILITARESSucesos

Policía activa búsqueda y captura de cinco hombres que atacaron a tiros a agentes policiales en Los Girasoles III, SDO.

La Policía Nacional mantiene un amplio operativo de búsqueda y captura para localizar a cinco hombres que atacaron a tiros la mañana de hoy a varias patrullas mientras realizaban labores preventivas en Los Girasoles III, Santo Domingo Oeste.

El hecho ocurrió durante un operativo conjunto entre Recuperación de Vehículos Robados y la Policía Preventiva (C-3), que derivó en una persecución e intercambio de disparos.

En la escena se colectaron armas de fuego, casquillos, chalecos antibalas y dispositivos de comunicación, los cuales son analizados por la Policía Científica.

Las autoridades activaron el levantamiento de cámaras de video vigilancia para ubicar a los responsables del ataque.

La institución reitera su compromiso con la seguridad ciudadana y asegura que no descansará hasta capturar a los involucrados.

