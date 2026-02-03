Por Roberto Perez

SANTIAGO. La Policía Nacional informó que dos presuntos asaltantes, aún no identificados, fallecieron la noche del domingo 1 de febrero de 2026 tras protagonizar un asalto a mano armada frente a la bodega Los Jardines, ubicada en la calle San José, sector Francisco del Rosario Sánchez.

Según el informe preliminar, los individuos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y, a punta de pistola, despojaron de celulares y dinero en efectivo a varias personas que se encontraban jugando dominó.

Al huir, uno de los antisociales fue impactado por disparos realizados por una persona aún en proceso de identificación, mientras que el otro perdió el control de la motocicleta y cayó al pavimento.

Como resultado, uno falleció por herida de arma de fuego en el tórax y el segundo por trauma craneoencefálico severo.

En la escena fueron ocupados como evidencia una motocicleta CG 200, color negro, un arma de fuego con datos ilegibles y varios celulares, pertenecientes a las víctimas.

Los cuerpos fueron enviados al INACIF para fines de identificación, mientras las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer el hecho.