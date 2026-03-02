Policía Nacional inicia actos protocolares por su 90 aniversario encabezados por su director general

Fuente externa

El director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, encabezó este lunes el inicio formal de los actos protocolares conmemorativos del 90 aniversario de la institución, marcando la apertura oficial de una agenda de actividades que se desarrollará a nivel nacional.

La ceremonia inicial tuvo lugar en la explanada frontal del Palacio policial, donde el alto mando institucional, directores centrales, de área y regionales, junto al personal formado, participaron en un acto solemne que reafirma los valores de honor, disciplina y vocación de servicio que han caracterizado a la institución a lo largo de nueve décadas.

La jornada inició con la llegada del director general y las autoridades superiores, seguida de la formación general del personal y la solemne izada de la Bandera Nacional, acompañada por la banda de música institucional, en un ambiente cargado de simbolismo patriótico y compromiso con la seguridad ciudadana.

Como parte del programa, el Cuerpo de Cadetes tuvo a su cargo la rendición de honores, mientras que un cadete de cuarto año realizó la lectura de la Orden del Día, destacando el legado histórico de la institución y su firme determinación de continuar avanzando en el proceso de transformación y modernización, enfocado en la profesionalización, la transparencia y el fortalecimiento de la cercanía con la ciudadanía.

De manera simultánea, actos similares fueron celebrados en todas las Direcciones Regionales del país, donde las autoridades policiales locales replicaron el ceremonial en sus respectivas demarcaciones, consolidando así una conmemoración institucional de alcance nacional.

Con estas ceremonias, la Policía Nacional dejó formalmente iniciadas las actividades conmemorativas por sus 90 años de historia, servicio y compromiso con el pueblo dominicano.