Por Roberto Perez

SANTIAGO.- Miembros del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (DICRIM), adscritos a la División de Vehículos Recuperados, en coordinación con unidades de la Policía Preventiva, lograron recuperar 23 vehículos que habían sido reportados como robados, durante un operativo desplegado desde el pasado 20 de septiembre hasta la fecha.

Esta acción es resultado de labores de seguimiento a múltiples denuncias realizadas por ciudadanos víctimas del robo de vehículos, y forma parte de los esfuerzos permanentes de la institución para combatir este delito y garantizar la seguridad de la población.

Entre los vehículos recuperados se encuentran 15 automóviles entre ellos carros, jeepetas y camionetas y 8 motocicletas, de distintas marcas y colores, localizados en diferentes puntos del país gracias a labores de inteligencia, verificación de datos y rastreo por parte de los agentes investigadores.

Varios de estos vehículos ya han sido entregados a sus legítimos propietarios, quienes expresaron su agradecimiento por la pronta respuesta de las autoridades y la eficiencia del proceso de recuperación.

La Policía Nacional hace un llamado a los ciudadanos que hayan sido víctimas del robo de vehículos a que se presenten en el Departamento de Vehículos Recuperados, con sus documentos al día, para verificar si alguno de los vehículos recuperados corresponde al de su propiedad.