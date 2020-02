Policías y militares acuartelados desde hoy por elecciones municipales del próximo domingo

Por Robert Vargas

Toda la fuerza militar y policial de República Dominicana ha sido llamada a los cuarteles desde hoy para resguardar la seguridad antes, durante y después de las elecciones de este domingo 16 de febrero, cuando la población deberá acudir a las urnas para elegir sus autoridades municipales.

En Santo Domingo Este una parte de los soldados de la Fuerza Aérea de República Dominicana y de la Armada estarán desplegadas en los recintos electorales y a su alrededor, mientras que en los barrios serán custodiados por la policía preventiva.

La demás tropa estará “al llamado” en los cuarteles, pare reaccionar en caso de que sea necesario.

Las autoridades han diseñado una estrategia para afrontar eventuales conflictos que pudieran producirse durante el proceso.

La Policìa Electoral estará integrada, esencialmente por soldados.

La situación en Santo Domingo Este es particularmente llamativa debido a los frecuentes llamados a “defender el voto” que hace la oposición de los presuntos planes de “fraude” que atribuyen al oficialismo.

La oposición descarta de manera radical que pueda perder las elecciones y asegura que si se produjera la derrota es porque el oficialismo habría cometido “un fraude” o “comprado las cédulas” de los opositores para que no voten.

Desde temprano, la oposición ha acudido a la Organización de Estados Americanos para expresar sus temores de “fraude”.

Mientras tanto, el oficialismo en Santo Domingo Este ha llamado a la población a participar de manera entusiasta en lo que denomina “una fiesta de la democracia”, en la que los votantes deberán elegir a los candidatos de su preferencia.

La oposición ha sostenido que cualquier oficialista que sea sorprendido “comprando votos” será tratado como los vecinos actúan frente a los ladrones de poca monta a quienes les dan golpizas hasta asesinarlos, en algunos casos.

En las redes sociales durante las últimas horas han intensificado las noticias falsas que tienden a alarmar a la población.

No está claro cuál será la reacción de la oposición si pierde las elecciones, aunque desde ya comentan por todas partes que si sucumben es porque “se impuso el dinero” y están dispuestos a reaccionar, en algunos casos, en forma violenta.

El pasado fin de semana un popular merenguero dominicano partidario de la oposición anunció que si le “roban las elecciones” a su candidato favorito en SDE él se lanzará a las “calles”.

Mientras tanto, un candidato a regidor opositor ha revelado que su partido poseen “equipos” (de personas) que tienen “hierros” con los que enfrentar a las fuerzas de seguridad y a los oficialistas, quienes aseguran que “quien está ganao no pelea”.

Santo Domingo Este es el municipio más grande de la República Dominicana, con más de 700 mil electores convocados a las urnas.

El oficialismo necesita ganar las elecciones municipales en SDE de manera convincente este febrero para proyectar la imagen de fortaleza, que necesitará para las elecciones congresuales y presidenciales de Mayo.

Si los oficialistas pierden, a los candidatos a diputados se les harán más difìcil triunfar en las elecciones de mayo.