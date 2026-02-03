Daniel Toribio: el Gobierno debe dejar de dar excusas; 2026 corre el riesgo de repetir el resultado de 2025 en términos económicos

Por Omar Liriano

Santo Domingo.– El economista y exministro de Finanzas, Daniel Toribio, advirtió que la economía dominicana enfrenta un riesgo real de estancamiento prolongado, al considerar que las proyecciones oficiales para 2026 no se corresponden con el deterioro estructural evidenciado en los resultados de 2025.

Toribio señaló que, con el cierre definitivo del año 2025 y la publicación del informe de estimaciones y proyecciones del Banco Central, “ya no hablamos de un debate preliminar, sino de un balance con cifras cerradas y con responsabilidades claras”.

De acuerdo con el economista, el crecimiento de apenas 2.1% registrado en 2025, luego de una expansión de 5.0% en 2024, no puede ser presentado como una simple desaceleración. “Eso no fue una desaceleración marginal. Fue un frenazo cercano a tres puntos porcentuales en un solo año, y ese resultado exige una explicación estructural, no un catálogo de excusas”, afirmó.

Toribio explicó que el propio desglose sectorial oficial confirma que el problema es interno y persistente. “La construcción cerró en contracción. La manufactura local y las zonas francas perdieron dinamismo. Los servicios profesionales terminaron en negativo. Las comunicaciones se estancaron y el sector servicios redujo de forma significativa su crecimiento”, enumeró, al advertir que esta combinación impacta directamente el empleo, los ingresos y el consumo.

A su juicio, atribuir el bajo desempeño a factores externos resulta insuficiente. “La incertidumbre internacional y las condiciones financieras restrictivas existen, pero no explican una desaceleración tan amplia y persistente. Mucho menos cuando, en el mismo entorno internacional, la mayoría de los países de la región crecieron más que nosotros y con menor inflación”, subrayó.

El exministro también cuestionó el uso de la tormenta Melissa como explicación central del bajo crecimiento. “Melissa ocurrió en octubre y, aun así, la actividad agropecuaria creció más en el último trimestre que en el tercero. Eso confirma un choque transitorio, rápido de compensar. No explica un crecimiento anual tan bajo”, sostuvo.

En cuanto a las proyecciones oficiales para 2026, Toribio fue enfático en señalar su falta de realismo. “Decir que la economía crecerá 4.0% luce exagerado si no se ve un cambio visible en inversión, construcción y manufactura. Proyectar un salto de más de dos puntos, tras cerrar en 2.1% y con motores clave aún apagados, es, como mínimo, excesivamente optimista”, advirtió.

Finalmente, alertó sobre el impacto de este tipo de estimaciones en la credibilidad económica. “Cuando las proyecciones se alejan de la estructura productiva real, dejan de orientar y empiezan a distorsionar expectativas. En ese punto, se parecen más a propaganda que a guía técnica”, concluyó, al insistir en que sin un diagnóstico honesto del frenazo interno y estructural, el país corre el riesgo de que 2026 repita el pobre desempeño económico de 2025, acompañado únicamente de otro discurso.