Por cumplir una promesa “popular” con la UASD, el alcalde Manuel Jiménez podría incurrir en una acción ilegal e inconstitucional

Por Robert Vargas

Por muy buenas que sean las intenciones, ningún funcionario puede hacer lo que desee, sobre todo, si esos deseos no se corresponden con la Constitución y las leyes y, a decir verdad, el alcalde Manuel Jiménez, con la colaboración de un grupo de regidores parece que van en camino de ejecutar una acción inconstitucional e ilegal.

Esto ya lo hicieron los ex alcaldes Juan de los Santos y Alfredo Martínez sin ninguna consecuencia ante los tribunales.

Y no la hubo porque a nadie se le ocurrió sentarlo en el banquillo de los acusados porque, sus acciones, fueron populares.

Sin embargo, visto como están las cosas, es mejor actuar con cuidado para evitar cometer acciones de las cuales alguien podría estar lamentándose algunos años más adelante.

¿A qué nos referimos?

Vamos directo al grano: nos referimos al acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

En el año 2006, a poco de Juan De los Santos asumir la alcaldía de SDE, él promovió la firma de un acuerdo entre el ASDE y la UASD.

En base a ese acuerdo, el ASDE aportaría mensualmente 190 mil pesos para que la UASD pagara su local en Santo Domingo Este.

A cambio, el Ayuntamiento sería recibiría asesoría técnica por parte la UASD en proyectos del ASDE y estudiantes de término de la carrera de Ingeniería aportarían sus conocimientos al municipio.

También otorgaría becas para realizar estudios de post grados, de los que se beneficiaron empleados y regidores.

Ese acuerdo continuó en vigor, con sus altas y sus bajas, bajo la gestión de Alfredo Martínez y ahora, Manuel Jiménez, el actual alcalde ha decidido ir a lo grande y ha firmado uno nuevo.

Mediante el nuevo acuerdo, que es una ampliación del anterior, el ASDE se compromete a alquilar un local para la UASD que pagaría unos 350 mil pesos mensuales; se ocuparía de costearle los servicios de electricidad, limpieza, agua, teléfonos y servicio de internet Wifi.

Lo que está en negritas, arriba, le ha sido informado a Ciudad Oriental por personas enteradas del asunto, que dicen haber leido el convenio más secreto del mundo.

En caso de que eso sea cierto, el ASDE podría estar comprometiéndose a erogar al menos medio millón de pesos mensuales para la UASD.

¡Genial! Dirán algunos, pero sucede que el alcalde ni los regidores pueden excederse en las competencias que les asigna la Constitución y las Leyes.

Veamos esta última parte.

-“Las atribuciones de los ayuntamientos están establecidas en el Art. 19 de la ley 176/ 07 y al referirse a su competencia en lo municipal lo limita a la educación inicial, básica y técnico-vocacional quedando excluido su inversión de recursos económicos en la educación universitaria”.

Sin embargo, con la erogación de casi medio millón de pesos mensuales para la educación universitaria, el ASDE estaría desviando fondos para asuntos que no son de sus competencias, y esto es grave.

¿Cuáles son las competencias que le asigna la Ley 176-07 a los ayuntamientos?

Se las mostramos aquí debajo:

Observe que, en ninguna parte, menciona que es competencia de los Ayunatmientos asumir la educación universitaria.

Lo peor

Pero lo peor parece ser la aptitud asumida por una parte de la Comisión Jurídica del Concejo de Regidores que, para complacer al alcalde Manuel Jiménez están dispuestos a colocar sus respectivas cabezas en la guillotina pasando por encima a lo establecido por la Ley 176-07.

Para buscar claridad sobre este tema, Ciudad Oriental consultó por separado a dos miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos del Concejo de Regidores; José Antonio Ramírez (Nacho), y a Fausto Aquino, (Papito). Este último es el presidente de la Comisión de expertos en asuntos jurídicos.

Nacho le confirmó a Ciudad Oriental que él no había leído lo referente a los montos económicos que deberá erogar el el ASDE y consideró que eso no era necesario puesto que a ellos lo que le compete es dar el visto bueno o no al Acuerdo UASD-ASDE.

Mientras que Papito, un profesional del Derecho que vive del ejercicio de su profesión en los tribunales, descartó de plano que esa comisión tenga que indagar sobre los detalles relativos al dinero que aportará el ASDE.

Papito confirmó que él firmaría el acuerdo sin necesidad de leer siquiera el contrato que serviría de base para el alquiler del local que usará la UASD en SDE.

-“Eso no es asunto nuestro. A nosotros lo que nos compete es lo del acuerdo. No tenemos que opinar sobre los fondos. Eso es asunto del alcalde”, dijo Aquino, palabras más, palabras menos.

Sin embargo, ese experto en derecho quizás no ha tenido tiempo para prestar atención a lo que establece la Constitución de la República cuando plantea en el artículo

Art. 237 de la Constitución plantea que es obligatorio Identificar las fuentes de financiación de cualquier proyecto. Y advierte que “no tendrá efecto ni validez la ley que ordene, autorice un pago, o engendre una obligación pecuniaria a cargo del Estado, sino cuando esa misma Ley identifique o establezca los recursos necesarios para su ejecución”.

O sea, que el ASDE, según la Ley 176-07 se estaría excediendo en sus competencias municipales y, podría estar de lleno en una violación a la Constitución, puesto que la educación universitaria no es una competencia de los ayuntamientos.

Ciudad Oriental ha consultado a un experto en derecho municipal y este ha mostrado cierto asombro por lo que se planea hacer en el ASDE.}

Mientras que, de su lado, el regidor perremeísta Abel Matos, previendo lo que está a punto de ocurrir, entre otras cosas, decidió renunciar a la Comisión de Asuntos Jurídicos que preside su colega, también perremeísta, Fausto Aquino, quien hasta hace unos pocos días mostraba cierta resistencia pero, tras reunirse con el síndico, cambió de postura.

Quizás sería interesante que alguien en el ASDE observe lo que dicen la Ley 176-07 y la Constitución antes de que todo sea un hecho consumado.

Claro, rechazar ese acuerdo no sería muy popular, pero al menos, podrían dormir desnudos, si así lo quisieran.