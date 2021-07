¿Por qué el gobierno tuvo que intervenir a SDE?

Por Juan López

El presidente Abinader se vio compelido a intervenir directamente a Santo Domingo Este (SDE), el pasado 21 de julio, como consecuencia de las presiones de la continua lluvia de protestas y denuncias que están publicando los medios de comunicación y redes sociales contra la alcaldía de ese municipio.

Al respecto, el Presidente dispuso la acción inmediata del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), Liga Municipal Dominicana (LMD) y de Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia (PROPEEP), con la coordinación del Senador de la provincia Santo Domingo y el ministro Neney Cabrera para que, en 45 días, procedieran a recoger las montañas de basuras que están llenando las calles del municipio más poblado y de mayor importancia política del país.

“…hoy en la gestión de Manuel Jiménez vivimos la peor de las crisis”: Así escribió el municipalista Waldys Taveras, Director Ejecutivo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo que también produce daños a la imagen de la ciudad.

Esta histórica crisis de basuras en las calles de SDE es el iceberg que refleja la incapacidad gerencial del artista-alcalde; porque también las calles de SDE están llenas de hoyos por falta de asfalto, la deficiencia en la limpieza de alcantarillas e imbornales formando grandes lagunas con las aguas acumuladas de una breve lluvia, falta de iluminación de las calles y deficiencia en el mantenimiento de parques e instalaciones deportivas.

La personalidad del artista-alcalde de SDE se caracteriza por estar en conflictos permanentes. “Los otros” son los culpables y responsables de los problemas y crisis que padece SDE.

Para el artista-alcalde los problemas de SDE son heredados de la pasada gestión del PLD. Repite como papagayo que las empresas contratadas son las responsables de las basuras acumuladas. También son responsables los actuales Regidores (del PRM y de la oposición). En varias ocasiones achaca sus errores a los empresarios proveedores de bienes y servicios del Ayuntamiento y, lógicamente, no se queda sin culpar de las crisis “al pobre presupuesto del cabildo” por la fama de “malapaga” que se ha ganado.

“Los otros” son los autores materiales e intelectuales de las crisis de SDE. Sin embargo, la verdad y principal causa por la que el gobierno tuvo que intervenir a SDE se debe a la actitud individualista del artista-alcalde, por sus frecuentes malas prácticas municipales e improvisaciones.

En su estilo de trabajo personalista, el artista-alcalde desconoce la planificación adecuada, el trabajo en equipo, pretende administrar el ayuntamiento al margen de los procedimientos institucionales y desconociendo el legítimo espacio que corresponde al Concejo de Regidores en la conducción del Ayuntamiento, razón por la cual le confronta y menosprecia.

Políticamente, el artista-alcalde trabaja de espalda al PRM, subestima a sus dirigentes en el municipio. Por eso designa en importantes cargos de confianza a dirigentes de otros partidos; una muestra es el nombramiento de su actual vocero y director de comunicación.

Es preciso advertir al artista-alcalde que la llegada de sus alardeados 35 camiones pequeños y compactadores no serán la panacea ante la peor crisis de basura en SDE. Con ellos no se solucionará el problema. Porque, está más que comprobado, que la administración del ayuntamiento no cuenta con los recursos técnicos y humanos y carece de los equipos imprescindibles para asumir directamente la recogida y depósito final de la basura.

En el importante proceso de recoger la basura y limpiar las calles de SDE no hay garantía de eficacia por la gestión directa de la alcaldía. Los expertos en la materia vaticinan que, en los municipios grandes, esa complicada labor, en control total de vehículos, equipos y personal sin conocimientos de los Ayuntamientos es un rotundo fracaso que, tarde o temprano, agravará la crisis de la basura en SDE.

En definitiva, el gobierno se vio obligado a intervenir a SDE, asumiendo las funciones del Ayuntamiento por “la peor crisis” de basura, por la incapacidad gerencial del artista-alcalde, quien se encuentra perdido echando las culpas a los otros de sus errores y cosechando una amplia percepción negativa por parte de los pobladores del municipio que, por respeto a la institucionalidad democrática, esperarán la oportunidad para presentar factura por el desastre de la mala gestión municipal del artista-alcalde de SDE.