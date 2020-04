¿ Por qué mis adversarios han lanzado la operación limpieza de nuestra propaganda?

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 4,126 Fallecidos: 200 Recuperados: 268 Activos: 3,658

Por Jorge Frías

Desde que el PRM, a través de su presidente Ignacio Paliza, autorizó la inscripción de nuestra candidatura a Diputado por el Frente Amplio, los adversarios internos se frotaron las manos y gastaron muchas palabras teorizando que con ese partidito.

Según ellos, yo no iba para ninguna parte; que la derrota la tenia asegurada; que los compañeros no iban apoyarme porque supuestamente ya no era del PRM.

Mis adversarios perdieron de vista que he sido regidor en dos ocasiones y diputado en tres; que fui presidente de la antigua JRD; que coordiné a varios precandidatos a síndicos y presidentes; que actualmente soy Secretario Político del PRM; pero sobre todo, cuento con un magnífico equipo integrado por compañeros y compañeras leales, que no actúan en política porque le den un par de pesos, que somos más que compañeros, somos amigos, somos familia.

Ante la imposibilidad de confundir con mentiras a la bases que nos sigue, se han desesperados y han pagado a vándalos para que nos quiten los banner que hemos colocado en la circunscripción.

Podrán quitar la propaganda, pero nunca sacarme de los corazones de la base.

Yo soy de Los Mina, yo vivo aquí; yo sembré siendo diputado, lo sabe la base que siempre le respondí a la medida de mis posibilidades.

Nunca he engañado a nadie, ni estafado a nadie.

Vivo de cara al sol y puedo mirar a los ojos a mis compañeros… que sigan quitando mi promoción, que mientras más quitan y disparate hablan, más profundo es mi amor por el PRM y más grande es la intención de voto de los compañeros y compañeras por nuestra candidatura, soy Peñagomista, ni me dobló ni me doblan.