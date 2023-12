¿Porqué Leonel Fernández no le muestra su respaldo a Julio Romero?

Por Santiago Mata

La Fuerza del Pueblo celebró un concurrido acto de proclamación de su candidato a la alcaldía por Santo Domingo Este en el Club Calero, en el sector de Villa Duarte el pasado domingo 11, en que también participaban los demás candidatos a cargos municipales.

En ese evento hubo un detalle que no pasó por desapercibido y que para muchos, mandaba un mensaje a toda la militancia de ese partido en este municipio.

¿Cuál es el detalle?

En la actividad política, los líderes están llamados a analizar y planificar con cuidado cada paso, cada movimiento, igual que en la guerra, con el fin de no cometer errores que puedan ser aprovechados por el contrario.

Se usan tácticas, se envían señales y se ocultan detalles, y todas esas acciones son las que al final determinan el triunfo o la derrota, en este caso, el triunfo o la derrota de un partido político.

En la Fuerza del Pueblo saben mucho de eso, pero sobre todo lo maneja al dedillo el doctor Leonel Fernández, que es un estudioso de la materia y además un experimentado dirigente político y estadista con la categoría de líder excepcional.

Por eso nos imaginamos que cada paso que da el líder es «fríamente calculado».

Y son muchos los detalles que se toman en cuenta precisamente para transmitir un mensaje de la forma más precisa posible, para evitar confusión.

De ser así, habría que buscar las razones que expliquen el mensaje que se quiso enviar desde la Dirección de la Fuerza del Pueblo con el acto de proclamación de Julio Romero, ese domingo por la tarde en Club Calero.

La Fuerza del Pueblo sabe que Santo Domingo Este es una de las plazas electoralmente más importantes del país, con más de 700 mil votantes y donde ese partido lleva una candidatura propia, debido a dificultades de última hora que impidieron concretar un acuerdo dentro de la alianza Rescate RD.

Es decir, que se trata de un territorio en el que la dirección del partido verde debe emplearse más a fondo que en cualquier otra, para poder competir con algún nivel de éxito en una plaza tan importante.

Y ahí está el detalle:

Al parecer y por alguna razón que se desconoce desde afuera, mientras en la plaza electoral de mayor peso del país, Santo Domingo Este, la Fuerza del Pueblo presentaba su candidato a la alcadía, ese mismo domingo en la tarde , el Líder del partido, el doctor Leonel Fernández decidió viajar a Santiago de los Caballeros a levantarle la mano al candidato a alcalde, no de un miembro de su partido, sino la mano de un aliado, en una plaza, que si bien es la tercera más importante del país, en realidad no está en juego ni en peligro, ni representa lo que representa Santo Domingo Este de cara, no sólo a las elecciones municipales de febreo, sino estratégicamente, a las presidenciales de mayo.

La señal que se envió ese domingo no es una buena señal, sobre todo por venir de un partido y un líder con la capacidad suficiente para saber el valor de cada uno de sus pasos, bien calculados y probablemente muy lejos de ser un error de cálculo.

El Líder fue a dar su respaldo a Víctor Fadul, quien encabeza la candidatura por la alianza opositora Rescate RD conformada por el PLD, FP Y PRD en Santiago, mientras que al acto del Club Calero donde se proclamó al candidato de Santo Domingo Este por la Fuerza del Pueblo, enviaron una comisión de la Dirección Política encabezada por Peñita, o sea, Antonio Florián, su Secretario General por formalidad, pero sin ninguna incidencia política.

El lunes, por ejemplo, Leonel Fernández fue al Cibao, al acto de proclamación de Rafelito Arias, candidato a alcalde del distrito municipal de Las Palomas en Licey al Medio.

Pero no «pudo» venir a Villa Duarte.

Uno se pregunta ¿Qué es lo que está pasando con Julio Romero?

Sin dudas, Romero ha sido un gran soporte para la Fuerza del Pueblo desde que él y su esposa Sonya ingresaron a la organización a mediados de 2021.

Su trabajo se ha destacado en diversas tareas, como aquella de las inscripciones, que ciertamente han contribuido al crecimiento y posterior posicionamiento electoral de la Fuerza, posicionamiento del que se atreven a asegurar que supera el del PLD en estos momentos.

La presencia visual de Julio Romero es notoria en todas las avenidas importantes del municipio, en un principio proyectando al partido y más recientemente publicitando su candidatura.

Eso es algo innegable y posiblemente una de las razones por las que se hacía muy difícil negociar una alianza, sobre todo cuando la Fuerza del Pueblo asegura tener mejores números que el PLD en la demarcación.

Por esa razón extraña a no pocos, que la Dirección Política de su partido haya decidido irse a Santiago en vez de venir a respaldar a su candidato en Santo Domingo Este.

Se dicen muchas cosas.

Se dice, por ejemplo, que los estrategas de campaña de la Fuerza del Pueblo quieren evitar a toda costa asociar la imagen de Leonel Fernández a la de Julio Romero, y sería por eso, que se decidiera ir a Santiago en vez de venir al municipio más grande del país y el de más importancia electoralmente hablando.

Se tiene conocimiento que el presidente Leonel Fernández ha asistido al municipio Santo Domingo Este en reiteradas ocasiones, en ninguna ha sido sentado al lado de su candidato a la alcaldía Julio Romero, algunos miembros de la FP han notado que saluda al presidente, el protocolo los separa y luego son colocados a 6 ó 7 sillas de distancia

Una semana después de Julio Romero ser señalado como el candidato de la Fuerza del Pueblo, el presidente Leonel Fernández realizó un almuerzo con el sector externo, Julio llegó y fue sentado lejos del presidente, apenas se saludaron, esa misma tarde en una gran actividad en el mismo Club Calero, fue alejado del presidente y ni siquiera hizo uso de la palabra como candidato de ese partido.

Hace una semana Leonel volvió al municipio y el candidato a Alcalde, la figura más importante de la FP en el municipio sólo pudo saludarlo por 20 segundos, no se montó en su vehículo como se acostumbra en este tipo de actos de una determinada localidad, como forma de transmitir a las masas el respaldo del líder.

Revisando en redes sociales, internet, Instagram, google, etc, nadie ha podido encontrar una sola fotografía de Leonel Fernández junto a Julio Romero o levantando la mano de su candidato a Alcalde en Santo Domingo Este,

En medio de una conversación coloquial en la que participaban algunos peledeístas y varios miembros importantes de la fuerza del Pueblo en Los mina, alguien cerró el colorido debate con una frase demoledora:

¡Leonel no se junta con Julio Romero!

Y no se habló más.

Ahí vino la reflexión que motiva este breve comentario.

La pregunta es simple:

Si el mensaje del líder es que no apoya a Julio Romero, ¿Porque entonces debe apoyarlo el resto de la militancia de la Fuerza del Pueblo?

Ese es el detalle, imposible de ocultar.