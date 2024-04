Preguntas que merecen respuestas bien reflexionadas

Por Juan López

En nuestro país tenemos varias situaciones que son preocupantes y que merecen ser abordadas con la mayor objetividad posible. Veamos cuatro de esas situaciones mediante breves enunciados acompañadas de preguntas cuyas respuestas bien reflexionadas inducirán a sus posibles soluciones:

1,- Tribunales de los EE.UU (Miami), el pasado viernes 5, dieron a conocer sentencia definitiva por narcotráfico y lavado de activos contra el ex diputado Miguel Gutiérrez Díaz quien, en las elecciones del 2020, resultó ser el candidato del PRM más votado en la provincia de Santiago. Sin precedentes en la historia política de RD, la condena a 16 años de cárcel y confiscación de varias propiedades y cuentas bancarias por cientos de millones de pesos y dólares. Anteriormente, su hermano Emilio Gutiérrez Díaz también había sido condenado y encarcelado en EE.UU., como parte del mismo expediente delincuencial.

Preguntamos: A) ¿Caso cerrado con las sentencias contra los hermanos Gutiérrez? B) ¿Los hermanos no tenían más socios y cómplices para enviar toneladas de drogas a EE.UU? C) ¿Las leyes dominicanas sancionan por el uso de dinero de narcotráfico en campañas políticas? D) ¿los dos hermanos serán los únicos sancionables? E) ¿Esas sentencias contra dos narcotraficantes y dirigentes del PRM tendrán consecuencias políticas en RD?

2.- La profundidad de la crisis multidimensional que tiene postrado y en la total indigencia al pueblo haitiano repercute en los países de la región y muy en especial en la RD. Hasta ahora, la comunidad internacional se ha vuelto «buchipluma en un amagar y no dar” empeorando la pesarosa crisis de Haití.

Sin embargo, “técnicos especializados”, desde sus confortables despachos, han colocado a la ONU, OIM, ACNUR, AI, CARICOM, EE.UU., UE, Canadá y varias ONG internacionales a ejercer constantes presiones para que la RD pague “los platos rotos” de las irresponsables élites económicas, intelectuales y políticos haitianos, que no son capaces de concertar acciones para pacificar y establecer un Consejo de Gobierno Transitorio que organice elecciones para escoger autoridades legítimas y retomar la gobernabilidad e institucionalidad de Haití.

Por tal situación, preguntamos: En esos organismos, representantes de la comunidad internacional A) ¿Habrán escuchado o leído las muchas veces que se les ha manifestado que la RD no es ni puede ser espacio de solución de los problemas haitianos? B) ¿Saben ellos las complicadísimas situaciones económicas, sociales, sanitarias y políticas que tendría la RD con un Campo de Refugiados de haitianos? C) ¿Analizaron los acontecimientos históricos, sociales, culturales, militares y políticos entre los dos países que cohabitan la isla, que anulan la participación de RD en los problemas de Haití? D) Por qué determinados organismos de la ONU, ante la crisis haitiana, pretenden culpar y castigar a RD?

3.- La Cámara de Cuentas RD (CCRD) estuvo muy “activa” en los medios de comunicación y redes sociales ufanándose de la cantidad de auditorías que había programado realizar a diferentes instituciones públicas, como parte de la lucha contra la corrupción, la impunidad y promover la transparencia.

Inclusive, su presidente Janel Ramírez Sánchez, por “acosos laborales con subalternas” visitó varias veces la Procuraduría General. Pero de buenas a primeras, “todo se solucionó”, bajaron el perfil y luego retornó a la CCRD la armonía por lo cual ¡No se ve ni oye nada de la CCRD!

A) ¿La CCRD fue cerrada o transferida a la luna? B) ¿Desaparecieron las contradicciones, bochinches y chismes entre los miembros del Pleno de la CCRD? C) ¿Dónde están los resultados de las auditorías que realizaron en los años 2021, 2022 y 2023? D) ¿Cuáles son las auditorías que están realizando en este año? E) ¿El gobierno “traspasó” las atribuciones constitucionales de la CCRD a la Contraloría General? Entonces, F) ¿En qué se está gastando el dineral que el pueblo ha entregado a la CCRD? Si no están haciendo nada, F) ¿Por qué los “distinguidos miembros” del pleno de la CCRD no renuncian de sus bien remunerados cargos?

4. Durante el actual proceso electoral, en los partidos de la “Alianza Opositora Rescate RD” se han materializado frecuentes renuncias de dirigentes, candidatos y activistas para pasar directamente a respaldar los candidatos del PRM y aliados, por lo cual. Preguntamos:

A) ¿Ofertas de dinero y cargos en el Estado son las verdaderas causas de ese gran transfuguismo? B) ¿Las estrategias y resultados de la oposición (PLD, FP y PRD) en las pasadas elecciones municipales indujeron las renuncias? C) ¿El estilo del liderazgo de esos tres partidos facilita el transfuguismo? D) ¿Se detendrán las renuncias de esos tres partidos después de las próximas elecciones de mayo? E) ¿El liderazgo del PLD, FP y PRD vislumbran el futuro de sus partidos para después de las próximas elecciones?

Ese conjunto de preguntas pueden ser utilizadas como guías o puntos de partida para reflexionar sobre las preocupantes situaciones presentadas, a los fines de aportar soluciones para beneficios presentes y futuros del pueblo dominicano. ¡Es un reto para el liderazgo político y organizaciones de la sociedad civil que inciden en las políticas públicas RD!