Premian a Paulino, Hodge y Solano los mejores en basket de San Pedro de Macorís

Los galardonaron “Dirigente Deportivo del Año” y “Atletas del Año Femenino y Masculino”

Por Odalis Sanchez

SAN PEDRO DE MACORÍS, RD.- El presidente de la Asociación de Baloncesto de San Pedro de Macorís (Abasapema), Fausto Paulino, y los atletas Angie Hodge y Danny Solano fueron galardonados “Dirigente Deportivo del Año” y los “Mejores en Baloncesto Femenino y Masculino”, en la cena de gala de la Unión Deportiva Petromacorisana (Udecpema).

La actividad se desarrolló en la sede principal de la Udecpema, en la Villa Olímpica, ubicada en la oficina local del Ministerio de Deportes, en el Complejo Deportivo Tomasito Binet.

Paulino, quien está al frente de Abasapema para el período 2024-2026, fue escogido por dirigir la mejor asociación, de 23, que cumplió con los eventos de basket en sus diferentes categorías, en especial el Torneo de Baloncesto Superior (TBS San Pedro de Macorís 2026).

En cambio, Hodge y Solano sobresalieron como jugadores de baloncesto en sus respectivas ramas, femenina y masculina, sobresaliendo en sus torneos locales, regionales y nacionales.

Angie refuerza en la Capital en las justas superiores femenina que organiza la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes) y en la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), en el TBS Distrito Femenino, entre otros, y Solano es miembro del equipo profesional Soles del Este, con sede en San Pedro de Macorís, en la Súper Liga LNB 2026.

Otros reconocidos en la cena de gala de la Unión Deportiva Petromacorisana (Udecpema) fueron los cronistas deportivos petromacorisanos Jhon Carmelo, en redes sociales; Iván Montaño, en televisión; y Cristian Joan Frías, en radio.

La Udecpema es la principal organización deportiva de San Pedro de Macorís y la preside Reymundo Gantier, la cual se destaca por organizar premiaciones anuales al Atleta del Año, impulsar el desarrollo deportivo local y colaborar en lo social y cultural en la provincia.