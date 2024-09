Presentan libro Teonilda Madera en tertulia café literario

Por Miguelina Santos

Santo Domingo.- La gestora cultural Verónica Sención, realizó su tradicional tertulia del Café Literario en su versión #91 conjuntamente con el vigésimo séptimo encuentro del Club de Lectura, con la participación de la escritora Teonilda Madera, poeta, narradora, dramaturga y ensayista con la presentación de su obra “Manantial de las visiones”, evento realizado en el Centro Cultural Mirador Santo Domingo.

“Manantial de las visiones”, es una obra que exalta la magnificencia de Dios, de Jesús, de la Madre Naturaleza, de la vida, y del amor. El libro consta de tres secciones: Manantial de las Visiones, poesía mística, Más allá de las visiones, poesía de contenido social y una Pequeña antología personal: Íntimo nido de secretos.

La obra fue presentada por la escritora Lisette Vega de Purcell, Asesora del Ministerio de Cultura y la participación de los laureados escritores Mateo Morrison, Premio Nacional de Literatura (2010) Emilia Pereyra, escritora, Premio Nacional de Periodismo (2019), la presencia del escritor José Mármol, Premio Nacional de Literatura 2013.

La conducción del evento estuvo a cargo de la poeta Marivell Contreras.

Verónica Sención, al dar las palabras de bienvenida, agradeció a Teonilda Madera por acoger con entusiasmo la invitación a compartir su obra con los contertulios del Café Literario y el selecto grupo que integran el Club de Lectura que lleva mi nombre con motivo de 35 años de labor cultural ininterrumpida.

La señora Sención, ponderó las cualidades de la autora, quién obtuvo un doctorado (PHD) en filosofía el The Graduate School and University Center of New York. Su tesis doctoral se titula Polifonía, corporeidad y memoria en el universo poético de César Vallejo y de Blanca Varela.

Asimismo agradeció a los patrocinadores por el respaldo constante que hacen posibles estos excelentes encuentros en favor de la cultura nacional: Banco Popular Dominicano, Editorial Santuario, Cathedral International School, Odesa, Duransa S. A, Banco Vimenca, Cristal de Mar, a los medios de comunicación por su apoyo y cobertura permanente a cada una de nuestras actividades y al Centro Cultural Mirador Santo Domingo por sumarse a este evento facilitando este acogedor espacio.

Enfatizó que el Club de Lectura Verónica Sención, es una iniciativa de editorial Santuario a través de su fundador Isael Pérez, trabajador incansable y promotor del libro dominicano, quién a raíz de la pandemia del Covid-19, creó estos espacios de lecturas compartidas vía zoom, que han sido un aliciente enriquecedor para el conocimiento y el espíritu donde se conjugan literatura, música, pintura y el arte en general.

Saludó la asistencia de los contertulios del Café Literario asiduos a estos encuentros, así como la presencia y participación de los integrantes del Club de Lectura que se dieron cita en esta actividad.

Perfil

Teonilda Madera, nació en República Dominicana, residente en New Jersey, recibió el prestigioso Willa Elton Memorial Prize for excellence in Spanish Literature. Integra el Círculo de escritores y poetas iberoamericanos (CEPI). Su obra poética ha sido antologada en Poetas del siglo XXL, Antología mundial, obras publicadas: Corazón de jade con lágrimas de miel, van llegando los recuerdos, Un camino Carmesí, Sorbitos de Café en paisajes yertos, Manantial de las visiones, ha publicado en varios medios y revistas de los estados Unidos. Actualmente dirige la revista literaria Polifonía Pedagógica y Artística y produce un programa virtual con el mismo nombre, donde promueve las contribuciones de la diáspora migrante en los Estados Unidos.