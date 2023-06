Presidenta del sector Externo de la F.P., en Boca Chica, lanza su pre candidatura a alcaldesa

Fuente Externa

Boca Chica.– La Presidenta del sector externo de la Fuerza del Pueblo en el municipio de Boca Chica, lanzo su pre candidatura a la alcaldía por este municipio turístico, en acto que conto con decenas de dirigente comunitarios que apoyan su candidatura y presidente de comité de Bases.

La dirigente política Yudy Canela, en su elocución, expreso que Boca Chica, necesita un cambio en todos sus niveles en el sentido de que el pueblo se encuentra estancado en varias problemáticas, sociales, ambientales culturales entre otros

Canela agrego que el inconveniente de la recogida de los desechos, solidos es un problema que tienes muchos años, el cual no ha sido enfrentado por los alcaldes que han pasado por el Ayuntamiento, pero que hasta que no haya un plan de conciencia, de que el munícipes entienda de que tirar la basura en cualquier lado, no le esta haciendo daño al alcalde de turno, sino al mismo pueblo señalizo que implementará talleres para concientizar la población y hacer un trabajo en equipo y lograr de manera definitiva terminar con los desechos solidos

Preciso que la creación de los vertederos afecta al medio ambiente, y afecta la salud de la población.

Agrego que se organizara una Policía Municipal, con jóvenes que están terminando el Bachillerato quienes recibirán un entrenamiento por seis, meses, recibiendo preparación, en seguridad ciudadana, clases de Relaciones Humanas, Medio Ambiente, entre otras materias. Estos agentes al culminar el entrenamiento, prestaran servicios en los diferentes centros de recreación, como parques, Malecón, actividades culturales y sociales.

También se va a formar un grupo que estarán al servicio de la Unidad de Gestión Ambiental, tenemos una de las mejor playa del mundo, agentes ambientalista para preservarla .

Dijo que va trabajar por un municipio mejor,

Boca chica es un Diamante que hay restaurar.

Yudy Canela dijo que su eslogan de campaña es “»POR MI BOCA CHICA»

En el acto participaron dirigentes locales de esta organización política, central líderes comunitarios empresarios

Movimientos fuerza femenina, mv Chumekista mv la esperanza, mv Brisas de caucedo mv Canela con ,mv Motoconchos con leonel Mv siempre con leonel, mv Personas con discapacidad mv karaokeros con leonel entre otros

También estuvieron presente los miembros de la dirección Central y política de la FP vice presidente Radhames Jiménez, Jocelin Peña presidenta de la FP en Boca Chica, así como Fabian Taveras, Domínguez, presidente sector externo Santo Domingo este Fp Raymundo de los Santos, Elvin Natera secretario general fp Boca chica julio canela secretario general sector externo Boca chica entre otros altos dirigentes.