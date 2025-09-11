Presidente Abinader califica nueva ley de Contrataciones Públicas como herramienta que transforma las compras

Fuente externa

Asegura ley 47-25 introduce mayores controles y sanciones más estrictas; hace que los procesos sean más confiables, transparentes y eficientes

Santo Domingo R.D. – El presidente Luis Abinader afirmó este miércoles que la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, además de introducir mayores controles y un régimen sancionador más estricto, concibe la compra pública como una política sostenible de desarrollo económico permitiendo que los recursos del Estado lleguen a donde más se necesitan mediante procesos transparentes, eficientes e inclusivos.

“De la manera en que compramos como Estado depende en gran medida la calidad de los servicios que ofrecemos, la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y la capacidad de generar bienestar para la gente”, señaló el jefe de Estado.

Al encabezar la inauguración del primer Foro de Contrataciones Públicas bajo el lema “Transformando la Compra Pública en Bienestar para la Gente”, destacó que esta nueva ley privilegia la participación de Mipymes, mipymes mujeres y sectores tradicionalmente excluidos, además se manda a crear requisitos simplificados para el Registro de Proveedores del Estado, a los fines de promover la participación local.

Todo esto permite dinamizar la economía, generar empleos e incentivar la innovación.

Por eso, dijo, su gestión ha respaldado la agenda de modernización y transformación de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Ley 47-25

Al ampliar los detalles de la nueva ley, Abinader indicó que se establece la plataforma digital como único canal válido para gestionar procesos de compras y se incorporan modalidades como la subasta inversa electrónica, los acuerdos marco, la licitación abreviada y el sorteo de obras menores, que permitirán dar respuestas más ágiles ante diversas necesidades.

Asimismo, se fortalece la trazabilidad, se reduce la discrecionalidad y se facilita la fiscalización en tiempo real, haciendo más eficientes y confiables las compras estatales.

Fortalecimiento de marcos normativos e incorporación de tecnologías

Mientras, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó que durante la gestión del presidente Abinader se han fortalecido los marcos normativos, la incorporación de la tecnología y la participación de mipymes y mujeres emprendedoras.

“Hoy iniciamos este foro con la convicción de que las compras públicas no son un fin en sí mismas, sino un medio para construir un país más justo y próspero”.

Sobre el foro

El mismo es organizado por el Centro de Estudios e Investigaciones en Contrataciones Públicas (CEICP) y participan representantes de organismos internacionales, académicos, encargados de unidades de compra de las instituciones del Estado y gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil.

Se trata de un espacio clave para difundir e implementar los enfoques normativos y metodológicos introducidos por la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, y promover prácticas innovadoras y sostenibles que permitan optimizar los procesos de compras públicas.

Entre los temas abordados están: la gestión de la innovación en la contratación pública, las contrataciones públicas en una economía de triple impacto, compras verdes y contratación pública inclusiva, y el rol de las Mipymes y su contribución al desarrollo nacional.