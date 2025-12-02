Presidente Abinader convoca para hoy a las 7:00 de la noche al Consejo Nacional de la Magistratura para inicio de proceso de escogencia de los jueces que integrarán la SCJ y el TSE

Fuente externa

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader convocó para este martes, a las 7:00 de la noche, al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para dar inicio al proceso de la escogencia de los nuevos jueces que integrarán la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).

La reunión se llevará a cabo en el Salón Privado del Palacio Nacional y forma parte del proceso institucional para la renovación de ambas altas cortes, cuyas decisiones resultan fundamentales para el sistema democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho.

En esta sesión, el CNM evaluará los perfiles propuestos y procederá a la selección final de los magistrados del Tribunal Superior Electoral, luego de un proceso en el que, durante cuatro rondas de sesiones, fueron evaluados 81 de los 83 aspirantes a las altas cortes, en cuatro intensas jornadas de trabajo que incluyeron entrevistas, revisión de méritos y análisis de trayectoria profesional.

En la reunión participarán, además del presidente Abinader, quien preside el Consejo, los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, así como la jueza de la Suprema Corte de Justicia, magistrada Nancy Salcedo Fernández, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.