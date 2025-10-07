Fuente Externa

El presidente de la República Luis Abinader afirmó este lunes que los Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025 que organiza el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), “son un rotundo éxito”.

Al responder a una pregunta al respecto, durante su intervención en el tradicional encuentro “La Semanal”, que el mandatario celebra cada lunes con la prensa nacional, el presidente habló de la importancia que tiene el evento.

“(Con los Juegos) mejoramos las infraestructuras donde se realizan. Por ejemplo, nos ayudaron a mejorar las infraestructuras deportivas en San Francisco de Macorís”, expresó el presidente.

Para el montaje de los Juegos, el INEFI reparó en su totalidad la pista de atletismo de San Francisco de Macorís, la primera pista de color azul del país y una instalación moderna que servirá para miles de jóvenes de la región noreste.

Por igual, otras obras como los polideportivos de Salcedo, Villa Tapia y Castillo fueron renovadas con nuevas superficies sintéticas, abanicos industriales para climatización, baños, gradas y pintura. De igual manera fue remozado el estadio de softbol del complejo deportivo de La Vega.

El presidente agregó que este tipo de actividades impactan positivamente la salud mental y emocional de los jóvenes.