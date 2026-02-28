Presidente Abinader designa nuevo subdirector e inspector general de la Policía Nacional y dispone ascensos y retiros

Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el Decreto núm. 133-26 mediante el cual designa al general Esteban Figuereo García como subdirector general de la Policía Nacional y al general Ernesto Rafael Rodríguez García como inspector general de la institución, además de disponer ascensos, retiros y nuevas designaciones en la estructura policial.

La disposición establece lo siguiente:

Artículo 1. Queda derogado el artículo 1 del Decreto núm. 582-23, del 14 de noviembre de 2023, en lo que respecta a la designación del general Juan Hilario Guzmán Badía, P.N., como subdirector general de la Policía Nacional.

Artículo 2. El general Esteban Figuereo García, P.N., queda designado subdirector general de la Policía Nacional.

Artículo 3. El general Ernesto Rafael Rodríguez García, P.N., queda designado inspector general de la Policía Nacional.

Artículo 4. Queda derogado el artículo 1 del Decreto núm. 45-25, del 28 de enero de 2025, que designó al general Werner Manuel Núñez Quezada, P.N., como director de Asuntos Internos.

Artículo 5. El coronel Francisco Amparo Gómez Polanco, P.N., queda ascendido al rango de general, P.N., y designado director de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

Artículo 6. Se colocan en honrosa condición de retiro por antigüedad o por haber alcanzado el tiempo máximo de permanencia en el rango en las filas de la Policía Nacional, y se les otorga una pensión del Estado dominicano a los siguientes miembros:

Julio C. Betances Hernández, general, P.N.

Rufino Ant. Contreras Ruiz, general, P.N.

Pedro E. Cordero Ubri, general, P.N.

Latif M. Mahfoud Rodríguez, general, P.N.

Francisco J. Torres Dotel, general, P.N.

Artículo 7. El coronel Jorge Miguel Perdomo Sena, P.N., queda ascendido al rango de general, P.N.

Artículo 8. El coronel Antonio del Carmen de los Santos, P.N., queda ascendido al rango de general, P.N.

Artículo 9. El coronel César G. Ares Montás, P.N., queda ascendido al rango de general, P.N.

Artículo 10. El coronel Ángel M. García Jaime, P.N., queda ascendido al rango de general, P.N.

Artículo 11. El coronel Gabriel Ant. de los Santos García, P.N., queda ascendido al rango de general, P.N.

Artículo 12. El coronel Edgar Ramón Arnoud Vólquez, P.N., queda ascendido al rango de general, P.N.

Artículo 13. El pago de las pensiones indicadas en el presente decreto se realizará conforme a los procedimientos establecidos en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, del 15 de julio de 2016.