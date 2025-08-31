Fuente Externa

Barahona. – Un total de 1,020 jóvenes de la región Sur se graduaron este domingo del programa Oportunidad 14-24 del Gabinete de Política Social, en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, quien además participó en el escenario de la entrega de reconocimientos a estudiantes meritorios.

Tony Peña, coordinador del Gabinete, manifestó la visión de que a través de estas capacitaciones, los jóvenes de la región Enriquillo permanezcan en sus comunidades, puedan emplearse, superarse y ser parte de la transformación y avance del sector turismo, que traerá dinamismo y desarrollo a esta zona.

Los jóvenes se formaron en 30 Centros Operativos 14-24 y pertenecen a 22 Rutas Formativas, procedentes de las provincias Azua, San Juan de la Maguana, Elías Piña, Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales.

De su lado, el director del programa Oportunidad 14-24, Alex Mordan, resaltó que con cada nueva promoción queda demostrado que las segundas oportunidades transforman vidas, brindando herramientas para salir adelante y aportar a sus comunidades.

Sandra Mercedes Novoa Pérez, egresada de la Ruta Formativa de Hotelería, Turismo y Gastronomía de la Escuela Vocacional de las FF.AA. y la P.N. en Pedernales, en unas emotivas palabras agradeció el impacto del programa en su vida y en la de cientos de jóvenes de la región, destacando que fue además apoyada económicamente a través de los programas del gobierno para emprender y establecer su propio negocio.

Con esta graduación, el programa Oportunidad 14-24, acumula más de 24 mil jóvenes que lograron acceder a la formación educativa, técnica y laboral, consolidándose como la principal política social dirigida a la reinserción.

Inaugura Estación de Policía en Villa Central, Barahona

La última actividad del presidente Luis Abinader en su ruta por Pedernales y Barahona este domingo, consistió en la inauguración de la Estación de Policía Villa Central en Barahona, para brindar respuesta rápida y mayor seguridad a los comunitarios.

De igual forma, se dignifican la labor y condiciones de trabajo de los agentes policiales en todo el país con nuevas infraestructuras que ofrecen espacios más seguros, funcionales y humanos, con áreas de atención a la ciudadanía, depósitos, cocina, baños, dormitorios separados para hombres y mujeres y cárceles.

El presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial(CPADP), Ángel de la Cruz, indicó que también se entregó totalmente remozada la cancha de baloncesto del sector Blanquizales, un espacio que devuelve a los niños, jóvenes y adultos de la zona la oportunidad de practicar deporte y compartir en comunidad en un entorno digno y seguro.