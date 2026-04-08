Presidente Abinader encabeza reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana

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Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader se encuentra presidiendo en estos momentos la reunión de seguimiento al con el propósito de fortalecer las estrategias que se implementan en todo el país para garantizar mayor protección y tranquilidad a la población.

La sesión de trabajo se está llevando a cabo en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional. En ella se evalúan las tareas cumplidas hasta la fecha, los resultados alcanzados y las nuevas disposiciones que serán adoptadas para continuar elevando los niveles de seguridad en beneficio de los dominicanos.

En compañía del mandatario se encuentran, los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; de Interior y Policía, Faride Raful; el comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, mayor general Piloto Floreal Tarcicio Suárez Martínez; los directores de la Policía Nacional, mayor general, Andrés Modesto Cruz Cruz; de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester;

el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso; el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández y el viceministro de la Presidencia para Proyectos Especiales y Coordinación de Seguridad, Roger G. Pujols.

También se encuentran presentes, el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro de Jesús Abreu; el director de la Comisión Militar y Policial, coronel Jorge Rivera López; el director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, general Pascual Cruz Méndez; el director de la Policía de Turismo, general Minoru Matsunaga; el director del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911, coronel piloto Randolfo Rijo; el subdirector general de la Policía Nacional y director central de Transformación Policial, general Juan H. Guzmán Badia, y el director de Asuntos Internos de la Policía Nacional, general Werner Núñez Quezada.

Además, participan el director de la Policía Escolar, general Francisco Osoria de la Cruz; el director de Prisiones, Roberto Santana, y de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), Olga Diná Llaverías.

Forman parte de la reunión una comisión de fiscales integrada por la del Distrito Nacional, Rosalba Ramos; de San Cristóbal, Ramona Santana; de La Vega, Aura Luz García; de María Trinidad Sánchez, Juan Antonio Mateo Ciprián; de La Altagracia, Claudia Garrido; de San Pedro de Macorís, Suleyka Mateo, y de Duarte, Smaily Yamel Rodríguez.

También, los fiscales titulares de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán; de Santo Domingo Oeste, Eduard López; de Valverde, Víctor Mejía; de Hermanas Mirabal, Zoila Agustina Rodríguez Ynfante; de Barahona, Wellington Matos Espinal; de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal; de Dajabón, Yeisin Alcántara; de Espaillat, Yorelbin Rivas, y de La Romana, Kevin Santana.