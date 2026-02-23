Presidente Abinader encabeza solemne acto con motivo del Día de la Bandera Nacional

Juan Pablo Uribe proclama que, con el lienzo tricolor forjado en el acero de la dominicanidad y levantado hoy por las manos laboriosas, incansables y honestas del presidente Luis Abinader, el país renueva su juramento de seguir cuidando la soberanía nacional en este Mes de la Patria.

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader encabezó este lunes el acto solemne en conmemoración del Día de la Bandera Nacional, celebrado en las escalinatas del Palacio Nacional, reafirmando con su presencia el compromiso del Gobierno con la defensa de los símbolos patrios, la soberanía nacional y los valores fundacionales de la República Dominicana.

La ceremonia inició pasadas las 8:00 de la mañana con el izamiento de la Bandera Nacional y la interpretación del Himno Nacional, a cargo de la Banda de Música del Regimiento Guardia Presidencial, seguido de los honores militares correspondientes, incluyendo una salva de 21 cañonazos.

En el acto de homenaje a la Enseña Tricolor, el mandatario estuvo acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña; de la primera dama, Raquel Arbaje; de los ministros, de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa y la directora del Gabinete de Políticas Sociales, Geanilda Vásquez.

Con un discurso cargado de solemnidad histórica y fervor patriótico, el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, resaltó el significado histórico y espiritual del pabellón tricolor como símbolo supremo de la dominicanidad.

“Es con el lienzo tricolor de los sueños inmortales de los trinitarios, cuya asta se ha forjado con el acero de la dominicanidad, hoy levantada por las manos laboriosas, incansables y honestas del jefe del Estado dominicano, ciudadano presidente Luis Abinader, que seguiremos y lo proclamamos con un juramento fuertemente renovado en esta hermosa mañana del Mes de la Patria que seguiremos cuidando nuestra soberanía”, proclamó Uribe.

Y agregó: “Seguiremos protegiendo nuestra integridad territorial, que seguiremos garantizando nuestra seguridad nacional, que seguiremos cuidando civil y militarmente nuestra frontera dominicana, que seguiremos preservando nuestra identidad, que será por siempre la dominicanidad, y seguiremos, seguiremos con los pasos firmes del patriotismo, por los caminos luminosos que nos enseñó Juan Pablo Duarte y todos los héroes y próceres que han forjado el orgullo patriótico nacional”.

Durante su intervención, Uribe expresó que se rinde un sentido homenaje a la Bandera Nacional y, en ella, a los símbolos supremos de la dominicanidad, desde el corazón de la memoria agradecida de un pueblo heroico que ha coronado con el laurel de la victoria sus luchas sociales, políticas y existenciales, en procura de los ideales de libertad, justicia y progreso material y espiritual.

Señaló que la ocasión solemne, bajo el sol tropical y en el marco de la ceremonia patriótica, es propicia para recordar el momento glorioso en que por primera vez se expresó la voluntad poderosa de la historia dominicana con la concepción de la bandera: el juramento trinitario del 16 de julio de 1838, acontecimiento que, seis años después, alcanzó su estatura histórica con la proclamación de la Independencia Nacional el 27 de febrero de 1844.

Al evocar el juramento trinitario, recordó las palabras que comprometían a cooperar con persona, vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una República libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominaría República Dominicana, con su pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesado por una cruz blanca, bajo el lema Dios, Patria y Libertad.

El presidente de Efemérides Patrias destacó que esos ideales, proclamados ante Dios y ante el mundo, siguen siendo el fundamento moral e histórico de la nación dominicana y la guía permanente para las presentes y futuras generaciones.

Uribe concluyó su discurso expresando: “¡Que viva, que viva la Bandera Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana, en Dios, Patria y Libertad!”.

También, acompañaron al presidente Abinader los viceministros de Defensa para Asuntos Militares, Miguel Ángel Rubio Báez; para para Asuntos Aéreos y Espaciales, mayor general Técnico de Aviación, Carlos Ramón Febrillet Rodríguez; para Asuntos Navales y Costeros, vicealmirante, Alberto Agustin Morillo Rodríguez y el inspector general de las Fuerzas Armadas, mayor general Delio Buenaventura Colón Rosario.

Además, los comandantes del Ejército de la Republica Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez; de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez; de la Fuerza Aérea de República Dominicana, mayor general piloto Floreal Suárez Martínez y el director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.