Presidente Abinader encabeza Tedeum por el 182 aniversario de la Batalla del 30 de Marzo

Monseñor Héctor Rafael Rodríguez llama a vivir la libertad con responsabilidad, fortalecer la solidaridad y trabajar unidos por el bien común.

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Santiago.– El presidente Luis Abinader acompañado de la vicepresidenta Raquel Peñay de la primera dama Raquel Arbaje, encabezó este lunes el Tedeum con motivo del182 aniversario de la Batalla del 30 de Marzo, una de las gestas más significativas en la consolidación de la Independencia Nacional.

En la ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Catedral Santiago Apóstol, el mandatario estuvo de la gobernadora de Santiago, Rosa Santos; del senador, Daniel Rivera; del alcalde Ulises Rodríguez y del presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe.

PRM y su Escuela Política reconocen de manera póstuma José Rafael Abinader por su compromiso ético con el país Previo al inicio del acto religioso, que fue oficiado por el arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, el presidente Abinader participó en el depósito de una ofrenda floral en honor a los próceres que lucharon en la Batalla del 30 de Marzo.

Durante la homilía el arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, llamó a reflexionar sobre el verdadero sentido de la libertad, la solidaridad y los valores que deben guiar a la sociedad dominicana.

“Para la libertad Dios no solamente nos ha creado, sino que Dios nos ha liberado. Y dice San Pablo: no usen la libertad como un pretexto para la carne, sino sírvanse unos a otros por amor. Justamente esta libertad que Dios nos regala no es libertinaje, es dar lo mejor de uno para el bien no solamente del país, sino del otro y de toda la humanidad. Así también nuestros patriotas entendieron que la libertad no se recibe pasivamente, sino que se conquista, se defiende y se sostiene con sacrificio”, expresó.

En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a vivir con responsabilidad y sentido humano ante los desafíos actuales. “El Señor nos invita a no dejarnos aplastar por la angustia, sino a asumir este tiempo con austeridad y con sobriedad responsable, sobre todo en el consumo, y por otro lado asumir este tiempo con solidaridad, de manera especial por el más necesitado».

Asimismo, advirtió sobre la importancia de preservar los valores y el compromiso social. “Esta enseñanza nos interpela a no vivir indiferentes, a no traicionar ese legado con nuestra apatía o con la división. El verdadero patriotismo nace del amor, del sacrificio y del servicio. Ser patriota hoy es comprometernos con el bien común, especialmente con los más pobres y vulnerables. Vivir según el espíritu significa construir una sociedad donde reine la justicia, la solidaridad y el respeto a la dignidad humana”, puntualizó.

Ceremonia cívico-militar en el Parque Imbert

Más temprano, se realizó una ceremonia cívico-militar en el Parque Imbert, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña.

La jornada inició a las 8:00 de la mañana con el enhestamiento de la bandera nacional y la entonación del himno nacional. Posteriormente, se procedió con la lectura de la orden del día a cargo del Ministerio de Defensa, seguida de la colocación de ofrendas florales a los héroes de la batalla de Santiago del 30 de marzo.

Como parte del protocolo, se rindieron los honores militares de estilo, consistentes en quince disparos de artillería al compás del himno del Ejército Nacional.

Durante el acto, hicieron uso de la palabra el alcalde Ulises Rodríguez, la gobernadora Rosa Santos, el director regional de Educación Pedro Pablo Marte y el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe.

En sus palabras, Juan Pablo Uribe expresó: “La celebración del triunfo del pueblo dominicano, reafirmando su independencia nacional, un día como hoy 30 de marzo de 1844 reviste una importancia fundamental para el espíritu patriótico de nuestra nación, y es que estamos viviendo en el mundo entero momentos difíciles, críticos, peligrosos, complejos que ponen en riesgo la seguridad y la estabilidad global de las naciones, vientos tenebrosos de guerra recorren el mundo, frente a esto es fundamental que los dominicanos actuemos con la misma unidad y determinación patriótica que tuvieron los soldados triunfantes de la Batalla Independentista de Santiago, unidad dominicanos por encima del partidismo, unidad dominicanos por encima de las ambiciones y los intereses personales y grupales, unidad por y para la patria».

Y agregó: «Unidos continuaremos enfrentando los peligros de un mundo sometido a conflictos bélicos. Unidos continuaremos manteniendo la paz social, la estabilidad económica, productiva, y el progreso de nuestro país que es un símbolo de desarrollo en el Caribe y América Latina, y unidos y con el espíritu patriótico de la gloriosa Batalla del 30 de marzo y de la indomable y heroica coronela Juana Saltitopa, seguiremos venciendo y adelante”.

El evento contó además, con la participación de cientos de estudiantes abanderados, maestros y miembros de las Fuerzas Armadas, comandados por el mayor general Rafael Alegría, jefe del Comando Conjunto Norte del Ministerio de Defensa, así como el coronel Sócrates Suazo Ruiz, director de Historia Militar del Ministerio de Defensa. Durante la ceremonia se realizó además un despliegue de banderas.

La Batalla del 30 de Marzo, librada en 1844 en la ciudad de Santiago, constituye un símbolo de valentía y determinación del pueblo dominicano en defensa de su soberanía. Con esta conmemoración, las autoridades reiteran la importancia de mantener vivo el legado de quienes forjaron la nación.