Fuente Externa

Santo Domingo Este. – En un acto cargado de emoción y significado social, el presidente Luis Abinader entregó este miércoles 510 certificados de títulos definitivos de propiedad a igual número de familias de un total de 710 que contempla el proyecto del sector El Valiente, el cual impactará a 2,840 personas en Santo Domingo Este, saldando así una deuda social acumulada por décadas y garantizando seguridad jurídica.

Durante el acto, el presidente Abinader reiteró que la titulación constituye verdadera justicia social y destacó el impacto económico que genera en las familias. “Ya ustedes saben que ese terreno es suyo, de hecho y de derecho. Cuando ustedes entraron por esa puerta, ese terreno valía una cantidad determinada; hoy vale posiblemente dos o tres veces más, porque ya tienen su título”, señaló.

Asimismo, explicó que contar con un título permite acceder a financiamiento formal y mejorar la vivienda. “Pueden hacer lo que quieran: solicitar un financiamiento, poner un negocio, construir una segunda planta para alquilar o para sus hijos, y hacerlo en la banca formal, sin tener que acudir a préstamos informales, que son mucho más costosos”.

El jefe de Estado destacó además que este es uno de los programas de mayor justicia social y desarrollo económico de su gestión. “Varios bancos privados me han dicho que donde hemos titulado han abierto sucursales, porque ahora tienen a quién prestar. Eso es lo que queremos”, manifestó.

Además, anunció que el Gobierno trabaja para entregar 10,000 títulos de propiedad en Boca Chica, proceso que se realizará de manera gradual, con unos 5,000 primero y después los demás.

El mandatario indicó que tanto en Boca Chica como en Valiente aún hay casos en litis que requieren revisión. “Tenemos algunos temas de litis donde están envueltos sectores que ya tienen propiedad; hay que ver porque algunos tienen títulos que son, vamos a decir, legítimos, y hay otros que tienen títulos supuestamente comprados anteriormente que no son tan legítimos”, sostuvo.

En ese sentido, agregó que anteriormente había personas que, sabiendo que los terrenos estaban ocupados por familias, los adquirían para chantajearlas y amenazarlas con desalojos. “Eso lo hemos eliminado aquí y no lo vamos a permitir”, afirmó.

Abinader subrayó que por esa razón se está avanzando en la entrega organizada y legal de los títulos. “Por eso estamos entregando estos títulos ahora y seguiremos entregando títulos en La Caleta; el próximo será, como dije, en Boca Chica”, expresó.

Finalmente, el presidente Abinader aseguró que dará seguimiento personal a los trabajos de infraestructura en Valiente y La Caleta, incluyendo aceras, contenes, asfalto y colocación de tuberías de agua potable. “Así que cuenten con nosotros. Vamos a seguir entregando títulos de manera organizada y legal”.

Presidente Abinader ha hecho de la titulación una política pública prioritaria y sostenida

De su lado, el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez, manifestó que este acto no marca el final de una labor que se ejecuta de manera constante en todo el territorio nacional, sino que reafirma el compromiso de las instituciones que trabajan para llevar seguridad jurídica y tranquilidad a tantas familias que durante años ocuparon terrenos del Estado sin que ningún gobierno se preocupara por regularizar su situación como lo ha hecho el presidente Luis Abinader.

«Destacamos que sin el apoyo constante y el seguimiento permanente del presidente de la República, no sería posible alcanzar los resultados que hoy exhibe esta institución a nivel nacional», afirmó.

Explicó que los trabajos, realizados junto a Bienes Nacionales en la parcela No. 213-E-34 del Distrito Catastral 32, abarcaron 184,194.95 metros cuadrados y permitieron que las familias recibieran sus títulos de manera gratuita, generando un ahorro colectivo de RD$56,800,000.00. Asimismo, reafirmó el compromiso de continuar el proceso de titulación en beneficio de más dominicanos en la República Dominicana, al tiempo que recordó que la actividad coincidió con la conmemoración del natalicio del Padre de la Patria, Ramón Matías Mella, resaltando los valores de libertad, determinación y justicia que legó a la nación.

El acto de entrega de certificados de títulos del Proyecto Valiente fue organizado y dirigido por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, en coordinación con Bienes Nacionales, como parte del compromiso institucional de avanzar en el proceso de regularización y garantizar seguridad jurídica a las familias beneficiadas.

En representación de los titulados, habló Francia Espinosa Delgado, quien agradeció al presidente Abinader por hacer realidad un anhelo colectivo de más de 30 años en la comunidad. Señaló que hoy pueden decir con orgullo que son propietarios titulados de sus tierras, que ahora tienen confianza y seguridad jurídica, y que este logro llena de gratitud a todas las familias beneficiadas. Asimismo, agradeció el proceso de asfaltado que se ejecuta en el sector y manifestó su confianza en que este es solo el inicio y que no quedará ni un solo rincón de Valiente sin ser intervenido. “En el día de hoy no solo está entregando títulos, está haciendo realidad el sueño de todas estas familias. En nombre de todos, muchísimas gracias”.

la bendición del acto estuvo a cargo del Padre Fermin Fermin De Los Santos, de la Iglesia San Esteban de Valiente, quien expresó que con la entrega de estos títulos que hace hoy el presidente Abinader muchas familias podrán dormir tranquilas. «Esto es una gracia que han recibido hoy, y yo creo que hoy es un día de fiesta».

En el acto recibieron sus títulos de propiedad de manos del presidente Abinader: Francia Espinosa Delgado, Williams García Martínez, Olga Fermín Núñez, Newmah Eugenia Pérez, Jesús Paredes Mercedes, Patria Cruz de la Rosa, Juan Bautista Fernández, Lancia Altagracia de la Cruz, Roma Adelaida Méndez y Newmaty Miosotis Pérez.

Estuvieron presentes la gobernadora de Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba; los directores de Bienes Nacionales, CDA y CORDE, Rafael Burgos Gómez; de Catastro Nacional, Héctor Pérez Mirambeaux; del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Josefa Castillo; el alcalde de La Caleta, Máximo Soriano; el asesor de Proyectos Especiales de la Presidencia, Víctor Sánchez y la diputada María Suárez.