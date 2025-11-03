Fuente Externa

Pimentel, Duarte.– En respuesta a un reclamo de más de 20 años, el presidente Luis Abinader inauguró este domingo la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Pimentel, provincia Duarte, cumpliendo así su compromiso de llevar dignidad y bienestar a las comunidades, al garantizar condiciones sanitarias adecuadas para los residentes que durante décadas convivieron con aguas residuales a cielo abierto.

La obra, entregada junto al director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, beneficiará a más de 14,800 habitantes de la localidad.

La planta incluye nuevos desarenadores, laguna primaria anaeróbica, laguna secundaria facultativa, otra de maduración facultativa y un sistema de desinfección por cloro, con el fin de garantizar un adecuado proceso de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales.

En las palabras centrales del acto, Arnaud resaltó que durante dos décadas la obra no fue prioridad para las autoridades, y que debió llegar a la Presidencia Luis Abinader para que se asignaran los recursos y se hiciera realidad esta intervención que hoy lleva salud y bienestar a la población.

“Estamos sembrando salud y bienestar, ocupándonos de que cada peso sea invertido de forma eficiente para mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano”, expresó el funcionario.

Arnaud destacó además el interés del presidente Abinader en ejecutar obras que, aunque no representen capital político inmediato, tienen un profundo impacto social. “Esta es una obra que no se ve, porque la mayor parte está soterrada, pero el presidente tiene claro que transforma la vida de la gente”, indicó.

Asimismo, explicó que como parte de la política de eficiencia y transparencia del Gobierno, en esta gestión primero se realizan las excavaciones y se concluyen las obras, para luego proceder al asfaltado de las vías intervenidas en todo el municipio.

“Antes se aplicaba el asfalto y luego se rompía para colocar las tuberías. Ahora, cada centavo del pueblo dominicano se ejecuta de manera eficiente, eficaz y, sobre todo, transparente”, enfatizó Arnaud.