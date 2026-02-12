Presidente Abinader inicia este jueves inauguraciones de obras en Ciudad Juan Bosch con una inversión superior a RD$2,387 mil millones

Dentro de las obras se encuentran el Anfiteatro La Gaviota, donde se presentará la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, el Coro de Cámara Koribe, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, entre otros espectáculos musicales.

Además, la puesta en funcionamiento de dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, un complejo deportivo, una funeraria, entre otras infraestructuras.

Santo Domingo Este.– El presidente de la República, Luis Abinader, inaugurará mañana jueves el Anfiteatro La Gaviota, en Ciudad Juan Bosch, una moderna infraestructura cultural construida con una inversión de RD$407,086,571.91, y que forma parte de un amplio conjunto de obras ejecutadas y en desarrollo en esta ciudad modelo, con una inversión global que supera los RD$2,387,116,590.56.

La obra fue desarrollada por el Fideicomiso para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo de la República Dominicana (VBC-RD), en coordinación con Movexco Constructora, como parte de una estrategia que integra vivienda, arte, cultura, deporte, servicios básicos y espacios de convivencia comunitaria.

El Anfiteatro La Gaviota consolida a Ciudad Juan Bosch como un referente de desarrollo urbano integral, acceso a la cultura y espacios públicos de calidad, en coherencia con la visión del Gobierno dominicano de impulsar comunidades planificadas, inclusivas y sostenibles.

El proceso de transformación urbana en Ciudad Juan Bosch incluye importantes inversiones en infraestructura deportiva, recreativa, ambiental y de saneamiento. Entre ellas se destaca el desarrollo de un moderno complejo deportivo que incorpora múltiples disciplinas y áreas de recreación, con una inversión superior a los RD$478 millones, así como la primera etapa del Parque Ecológico de la ciudad, concebido como un pulmón verde y espacio de esparcimiento familiar, con una inversión que supera los RD$412 millones.

El fortalecimiento de los servicios básicos ha sido una prioridad, con la construcción del Depósito Regulador Vitrificado No. 3 y su pedestal de hormigón armado, con una inversión de más de RD$389 millones, además de la puesta en funcionamiento de dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PETAR Este y PETAR II), cuya inversión conjunta supera los RD$322 millones, garantizando sostenibilidad ambiental y mejor calidad de vida para los residentes.

La planificación urbana de Ciudad Juan Bosch también contempla espacios de encuentro y servicios esenciales para la comunidad, como la Plaza Urbana 20 de Diciembre Norte, desarrollada en dos etapas con una inversión superior a los RD$657 millones, y la Funeraria Ciudad Juan Bosch, construida con una inversión que supera los RD$64 millones, ampliando la cobertura de servicios comunitarios.

El director ejecutivo del Fideicomiso VBC-RD, Camel Curi Lora, destacó que el “Anfiteatro La Gaviota” y el conjunto de obras desarrolladas responden a una visión de ciudad que trasciende la construcción de viviendas.

“Con estas inversiones reafirmamos que el desarrollo urbano no se limita a edificar casas, sino a crear comunidades con espacios culturales, deportivos, ambientales y servicios que dignifican la vida de las familias. Ciudad Juan Bosch continúa consolidándose como un modelo de ciudad planificada y humana”, expresó Curi Lora.

Actividades culturales para todo público

La inauguración del Anfiteatro La Gaviota se extenderá desde el jueves 12 hasta el domingo 15 de febrero, con una programación artística de alto nivel, coordinada junto al Ministerio de Cultura, que convertirá este nuevo espacio en el epicentro cultural de Ciudad Juan Bosch.

Durante las jornadas inaugurales, el público podrá disfrutar de conciertos sinfónicos, presentaciones de danza contemporánea, propuestas corales, espectáculos folklóricos y experiencias musicales innovadoras, con la participación de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, el Coro de Cámara Koribe, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, la Escuela Libre de Herrera, el Ballet Folklórico Nacional Dominicanoy la DJ Clara Egelmann Tolentino, entre otros artistas.

Con estas inauguraciones, el Gobierno dominicano reafirma su compromiso con el desarrollo urbano sostenible, la cultura y la creación de espacios públicos que fortalecen la convivencia ciudadana y elevan la calidad de vida de las familias de Ciudad Juan Bosch y zonas aledañas.