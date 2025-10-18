Fuente Externa

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader inauguró este sábado el Polideportivo Club Rafael Osvaldo Mercedes “CROM” en Villa Mella, una obra largamente esperada por sus ciudadanos y que marca un nuevo impulso al desarrollo deportivo y social de Santo Domingo Norte.

Durante el acto, el presidente Abinader recordó que esta obra, reclamada durante años por la comunidad y sus líderes, pone fin a más de seis décadas de espera y se convierte en un símbolo de esperanza y desarrollo para los jóvenes de Villa Mella, reafirmando el compromiso del Gobierno con la transformación integral de la zona y con brindar espacios dignos y seguros para el deporte y la convivencia.

Asimismo, señaló que en esta demarcación existían pocos techados deportivos y señaló que, además del de Villa Mella, se han construido otros en Sabana Perdida Norte y Los Guaricanos, dentro de un plan que contempla 30 instalaciones similares en el Gran Santo Domingo.

También, el mandatario destacó los avances en obras de infraestructura, saneamiento, deportes, educación, salud y transporte que desarrolla el Gobierno en Santo Domingo Norte, durante el acto de inauguración del nuevo Polideportivo Club Rafael Osvaldo Mercedes «CROM» en Villa Mella.

El jefe de Estado señaló que su gestión trabaja para resolver problemas históricos del municipio, como el suministro de agua potable y el saneamiento de cañadas.

En ese sentido indicó que el Acueducto de la Barrera de Salinidad beneficiará directamente a Santo Domingo Norte y en materia de saneamiento, explicó que ya se han intervenido las cañadas de Villa Emilio, Manguito y Altos de Sabana, y que están en ejecución los trabajos en Marañón y Hoyo de la Mina. También adelantó que se intervendrán Brisas del Norte y Pablito en el próximo año.

Mientras que en el sector salud, el mandatario recordó que el Hospital Mario Tolentino Dipp fue remozado con más de 2,000 millones de pesos y que se iniciará la reconstrucción y ampliación del Hospital Municipal de Villa Mella a partir de febrero del próximo año.

También resaltó el fortalecimiento de la educación técnica y superior con la instalación del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en el municipio, institución a la que se añadirán dos pisos adicionales para ampliar la oferta académica. “El objetivo es que cada vez menos jóvenes tengan que cruzar hacia la capital para estudiar; lo que estamos haciendo con la UASD es transformador”, expresó.

En transporte, indicó la ampliación del Metro de Santo Domingo hasta Punta de Villa Mella y anunció la construcción de un paso a desnivel en la avenida Charles de Gaulle con la carretera de La Victoria, cuya ejecución comenzará a finales de este año o inicios del próximo.

Finalmente, el presidente Abinader aseguró que el Gobierno continuará dando respuesta a las necesidades del municipio, incluyendo la mejora de la red eléctrica con nuevos transformadores y la atención constante a los servicios básicos.

Llevando dignidad a la población

De su lado, el presidente de la Comisión de Desarrollo Provincial, Ángel De La Cruz, destacó que el presidente Luis Abinader ha impulsado una verdadera transformación en Santo Domingo Norte, llevando desarrollo y dignidad a comunidades que durante más de un siglo estuvieron olvidadas por el Estado, como Villa Satélite, que esperó 118 años para recibir asfalto.

De la Cruz explicó que el nuevo polideportivo cuenta con gradas, camerinos, tabloncillo tipo NBA, iluminación LED y tableros profesionales.

El acto concluyó con palabras de agradecimiento del presidente del club, Francis Montero y del padre Elvin De Los Santos, quienes reconocieron el compromiso del presidente Abinader con la juventud del municipio de Villa Mella.

Asistieron al acto, la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Leyba; el alcalde de La Victoria, Miguel Antonio Saviñon; los diputados, Lucy De León, Omar Rojas, Patricia Nuñez, Junior Muñoz y Alex Lara; Las glorias del baloncesto dominicano, Víctor Hansel y José «El Grillo» Vargas y el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL), Rafael Uribe.