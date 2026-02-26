Fuente Externa

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader aseguró este miércoles que la República Dominicana está a las puertas de una transformación tecnológica sin precedentes y que se prepara para dar un salto exponencial en el ámbito digital, un proceso que impulsará la creación de empleos de calidad, atraerá nuevas inversiones y consolidará al país como un referente regional en innovación y desarrollo tecnológico.

Durante un encuentro con más de 400 jóvenes de distintos centros educativos públicos y privados del Distrito Nacional, el mandatario explicó que este salto digital forma parte de una estrategia integral sustentada en la educación, la innovación y el fortalecimiento institucional. En ese contexto, destacó el acuerdo estratégico con Google, los proyectos vinculados a nuevas tecnologías, incluyendo iniciativas con NVIDIA, así como el impulso al ensamblaje de semiconductores, con el objetivo de insertar al país en la economía del presente y del futuro.

Expansión educativa y formación técnica

El gobernante reiteró que la democratización de la educación superior ha sido uno de los pilares de su gestión, al resaltar la expansión histórica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el respaldo a universidades privadas sin fines de lucro en distintas provincias.

Asimismo, destacó el crecimiento del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), que pasó de ocho centros a 67 instalaciones a nivel nacional, fortaleciendo la educación técnica como herramienta clave para la empleabilidad.

En el nivel preuniversitario, señaló avances en educación inicial, con la meta de triplicar las aulas para niños de tres años; la ampliación del programa de transporte escolar TRAE para reducir la deserción; y la modernización de laboratorios y talleres en los politécnicos y liceos. Además, anunció que este año se construirán alrededor de 140 techados en centros educativos del país, iniciativa que surgió tras escuchar la solicitud de una estudiante en Jimaní.

Insta a los jóvenes a informarse y aplicar a Beca Tu Futuro

Durante su intervención, el mandatario llamó a los estudiantes a conocer y utilizar la plataforma Beca Tu Futuro, iniciativa del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), mediante la cual se gestionan becas nacionales e internacionales. Señaló que muchas becas de posgrado quedan sin utilizar por falta de solicitudes, por lo que instó a los jóvenes a informarse y aplicar.

También les exhortó a aprovechar las herramientas digitales y el acceso a la información que ofrece el internet, al destacar que nunca antes una generación había contado con tantas fuentes de conocimiento al alcance de un clic, y reiteró el compromiso del Gobierno con una educación de calidad, tanto pública como privada.

El mandatario también resaltó su meta de avanzar hacia una educación bilingüe y explicó los esfuerzos para flexibilizar normativas que permitan incorporar más docentes capacitados en inglés al sistema educativo, recordando que existen múltiples programas gratuitos para su aprendizaje.

Desarrollo, institucionalidad y reducción de la pobreza

Durante un intercambio con los estudiantes, el presidente Abinader reflexionó sobre los indicadores clave para el desarrollo de una nación, destacando que el crecimiento económico, la educación, la seguridad y la paz pública forman parte de un círculo virtuoso.

En ese sentido, afirmó que la reducción de la pobreza es uno de los principales indicadores del avance social, al señalar que la pobreza monetaria pasó de 25.5 % en 2019 a 17.3 % en 2025, con la meta de reducirla a 15 % para 2028, mediante políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida.

El presidente Abinader resaltó además que la República Dominicana es actualmente la séptima economía de América Latina, superando a varios países de la región, gracias a un modelo de diversificación productiva sustentado en turismo, zonas francas, agroindustria y nuevas tecnologías.

Fortalecimiento democrático y legado institucional

El jefe de Estado destacó como uno de los legados más relevantes de su gestión la reforma constitucional que establece un candado para impedir la extensión de los períodos presidenciales más allá de lo permitido, así como la consolidación de la independencia del Ministerio Público. Asimismo, indicó que estas medidas fortalecen la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas, elementos esenciales para el desarrollo económico sostenible.

Exhortó a los jóvenes a prepararse con ética, valores y responsabilidad cívica, al enfatizar que la integridad es la principal condición para cualquier profesional.

“Este es un país pequeño, con grandes retos, pero también con enormes oportunidades. Estamos construyendo las bases para que ustedes sean protagonistas de la República Dominicana del futuro”, concluyó el mandatario.

La educación dominicana es una sola

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, afirmó que la educación dominicana es una sola, integrada por centros públicos y privados bajo un mismo currículo y objetivos comunes. Resaltó que mejorar la calidad requiere fortalecer el aprendizaje temprano de la lectura y la escritura desde el nivel inicial.

Destacó la ampliación de la cobertura en los primeros años, el impulso a la educación STEM, el fortalecimiento del inglés y la expansión de la formación técnico-profesional en los politécnicos, alineada a las demandas del mercado laboral.

Además, presentó el voluntariado estudiantil “Dominicanos al 100”, orientado a promover ciudadanía, liderazgo y valores, e invitó a los jóvenes a participar en debates, modelo de Naciones Unidas, olimpíadas académicas y programas de robótica y tecnología.

Respaldo brindado al sector educativo

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la estudiante Melani García Jiménez, del Politécnico Santa Clara de Asís, quien expresó su agradecimiento al presidente Luis Abinader por el respaldo brindado al sector educativo.

La joven resaltó el compromiso del mandatario con la mejora de la calidad educativa en la República Dominicana, y señaló que la Regional 15 y sus distritos han sido beneficiados por su liderazgo y por acciones orientadas a fortalecer la infraestructura escolar, la capacitación docente y la implementación de programas innovadores en favor de estudiantes y centros educativos.