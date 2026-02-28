Fuente Externa

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader destacó al Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) como una pieza clave en la estrategia nacional para el fortalecimiento del capital humano y el posicionamiento de la República Dominicana en industrias tecnológicas de alto valor agregado, durante su discurso de Rendición de Cuentas ante la Asamblea Nacional este 27 de febrero.

En su intervención, el mandatario subrayó que el país avanza hacia sectores altamente competitivos, como el de los semiconductores, tomando como referencia el liderazgo regional alcanzado en la exportación de dispositivos médicos. En ese contexto, señaló que, junto a acuerdos estratégicos con empresas tecnológicas y universidades internacionales, “los avances en el ITLA nos encaminan a garantizar el personal calificado suficiente para realmente entrar a esta industria tan competitiva como la de los semiconductores”.

El rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, valoró estas declaraciones como un reconocimiento al rol estratégico de la institución en la transformación productiva del país.

“El respaldo expresado por el señor Presidente reafirma que el ITLA es una pieza fundamental en la transformación tecnológica nacional. Nuestros egresados están preparados para integrarse a industrias de alto valor como telecomunicaciones, ciberseguridad e inteligencia artificial”, expresó.

Más de mil nuevos profesionales tecnológicos

Durante su discurso, el jefe de Estado informó que el ITLA graduó 1,012 nuevos profesionales, elevando a 6,519 el total histórico de egresados en carreras tecnológicas.

Entre los graduandos se destacan las primeras cohortes de tecnólogos en Telecomunicaciones, lo que fortalece la formación en áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) y responde a las necesidades del tejido productivo nacional en infraestructura digital, conectividad y transformación tecnológica.

Estos resultados consolidan al ITLA como una de las principales instituciones formadoras de talento especializado del país, alineada con la meta gubernamental de incrementar la empleabilidad y fortalecer la competitividad nacional.

Expansión territorial y reducción de la brecha digital

El presidente Abinader destacó además la expansión territorial del ITLA con la puesta en funcionamiento de extensiones en San Francisco de Macorís y Cotuí, elevando a 12 las localidades con acceso a educación tecnológica de calidad.

Estas iniciativas han impactado a más de 24,000 jóvenes, contribuyendo significativamente a la reducción de la brecha digital y ampliando las oportunidades de formación en carreras vinculadas a la economía digital.

El rector Rosario Bernard afirmó que esta expansión territorial forma parte de una visión institucional de democratización del acceso a la educación tecnológica.

“Seguiremos ampliando nuestra presencia en el territorio nacional y fortaleciendo la calidad académica para responder a los desafíos actuales del desarrollo y garantizar mayores oportunidades a la juventud dominicana”, indicó.

Inteligencia Artificial y Puerto Digital

En materia de innovación, el mandatario anunció que NVIDIA, líder mundial en Inteligencia Artificial, firmó un acuerdo con la República Dominicana para la generación de capacidades, formación de talento y la creación de un Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial.

Sobre este acuerdo, el rector del ITLA informó que la institución ya presentó la primera cohorte de docentes capacitados por la empresa tecnológica.

“Con este primer grupo de docentes entrenados por NVIDIA en Inteligencia Artificial fortalecemos nuestras capacidades académicas y garantizamos que nuestros estudiantes reciban formación alineada con los más altos estándares internacionales”, señaló.

Asimismo, el presidente destacó el acuerdo con Google para el desarrollo del proyecto de Puerto Digital, iniciativa orientada a consolidar al país como un hub tecnológico regional, fortalecer la infraestructura digital e impulsar la atracción de inversiones.

En ese sentido, el rector Rosario Bernard subrayó el impacto que esta alianza tendrá para los egresados del ITLA.

“El acuerdo con Google representa una oportunidad trascendental para nuestros egresados, quienes podrán acceder a certificaciones internacionales, empleos especializados y proyectos vinculados a computación en la nube, transformación digital y economía del conocimiento. Esto eleva el perfil profesional de nuestros estudiantes y amplía significativamente sus oportunidades de inserción laboral”, concluyó.

Con estos avances, el ITLA reafirma su papel como institución estratégica en la construcción de una República Dominicana más innovadora, competitiva y preparada para liderar en sectores tecnológicos de alto impacto global.