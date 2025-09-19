Presidente Abinader supervisa avances de segunda etapa de verja perimetral

Ministro de Defensa destaca que con el mismo presupuesto contemplado al inicio de la verja perimetral se podrán construir varios kilómetros adicionales, con lo cual avanzarán más allá de Capotillo.

Fuente externa

Dajabón. – El presidente Luis Abinader supervisó este viernes la segunda etapa de la verja perimetral fronteriza, que incorpora 13 kilómetros adicionales donde se presentó un innovador sistema de videovigilancia sustentado en la instalación de 25 kilómetros de fibra óptica desde Manzanillo hasta Dajabón, que integra cámaras térmicas de alta definición, drones y sensores de movimiento marcando un salto histórico en el control y protección de la frontera con Haití.

La verja perimetral, junto con el nuevo sistema tecnológico, ha comenzado a generar resultados tangibles en la reducción de actividades ilícitas, contribuyendo a disminuir el contrabando, la migración irregular y otras amenazas a la seguridad. Estas medidas han fortalecido la capacidad de las Fuerzas Armadas de vigilar de manera más eficiente los puntos críticos de la frontera, garantizando una respuesta rápida y coordinada.

Durante el recorrido, el presidente Abinader indicó que esta verja perimetral, es a su vez tecnológica y se está ejecutando en conjunto con una compañía prestadora de servicios en esta área, lo que aseguró ayudará mucho con todo lo relacionado con la vigilancia de la frontera.

El mandatario apuntó que la línea de fibra óptica se continuará haciendo en el sur del país y que esto dará un contacto directo con el C5i de manera virtual inmediata para una mayor seguridad de la frontera.

De su lado, el ministro de Defensa recordó que hace unos tres meses se dió inicio al nuevo trayecto de 13 kilómetros de la verja perimetral, que va desde La Sal hasta Capotillo y que consta de 8 torres de vigilancia, 40 alcantarillas tipo tubos y 10 alcantarillas tipo cajón.

Del mismo modo, el ministro de Defensa precisó que, de los 13 kilómetros que comprende la verja, ya tiene desbrozados 7 kilómetros, además 1.5 kilómetros rellenos y compactados y proyectó que en aproximadamente dos semanas iniciarán la construcción de la zanja y la preparación del encofrado para el vaciado del Muro.

Fernández Onofre añadió que, este nuevo trayecto también constará de la iluminación, tal y como está en los primeros 25 kilómetros; así como de la fibra óptica que dejaron en funcionamiento en el día de hoy. «Debo señalar señor presidente un detalle importante y es que a medida que hemos avanzado en el trabajo, hemos determinado que con el mismo presupuesto vamos a tener de dos a tres kilómetros más, que vamos a pasar de Capotillo».

El ministro de Defensa continuó explicando que, la obra incluye también dos puentes, uno de 130 metros de largo y otro de 30 metros de largo. «De Manzanillo a Dajabón va a tener la misma fibra óptica, asimismo la parte sur del país, donde tenemos el muro construido, vamos a tener fibra óptica señor presidente».

En tanto, el director de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas, Coronel Morel Brito, J-6, explicó que esta línea de fibra óptica, actualmente soterrada, consta en la primera etapa de 25 kilómetros, lo cual permitirá soportar toda la tecnología que conllevará el muro fronterizo y cubrirán desde Manzanillo hasta el puesto La Sal que es el último punto. Agregó que, disponen de 24 hilos que permiten una cantidad ilimitada de data, para manejar todo lo relacionado con la tecnología .

Protección reforzada y registros estratégicos cada 500 metros

La fibra óptica instalada cuenta con protección reforzada y registros estratégicos cada 500 metros, lo que asegura su durabilidad y facilidad de mantenimiento. A su vez, cada torre de vigilancia de la verja ha sido equipada con puntos de conexión que permitirán expandir progresivamente los servicios de telecomunicaciones y de seguridad, consolidando la escalabilidad del sistema.

Con capacidad de transportar datos superiores a 100 terabytes, la red ofrece soporte para sistemas de misión crítica como internet de alta velocidad, radares, monitoreo en tiempo real, telefonía fija y voz sobre IP para las unidades militares, así como plataformas de comando y control interinstitucional, que potencian la coordinación interagencial y las operaciones conjuntas.

Previo a iniciar el recorrido el jefe de Estado llegó a las instalaciones militares del 10mo. Batallón de Infantería Francisco A. Salcedo, en la Fortaleza de Beller, donde fue recibido con los honores militares de estilo correspondiente a su investidura, incluyendo una salva de 21 cañonazos.

En el recorrido también acompañaron al presidente Abinader el comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez y el director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), general de Brigada José Rodríguez Coste; la gobernadora de Montecristi, Leissa Virginia Cruz Polanco y el alcalde de Dajabón, Santiago Riveron, entre otras autoridades de la provincia.