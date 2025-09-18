Presidente Abinader supervisa nueva planta Energas 4 que incorporará 130 MW al sistema eléctrico nacional

Fuente externa

San Pedro de Macorís.— El presidente Luis Abinader visitó este jueves las instalaciones de Energas 4, donde constató los avances en la incorporación de 130 MW al sistema eléctrico nacional, que elevarán la capacidad total de la compañía a 430 MW, contribuyendo a reforzar la estabilidad y resiliencia del sector energético en un contexto de creciente demanda.

Durante el recorrido, el presidente Abinader informó que actualmente la nueva planta Energas 4 se encuentra en fase de pruebas y se espera que comience a operar en ciclo combinado a partir del mes de octubre marcando un hito importante en el fortalecimiento de la capacidad energética del país.

Asimismo, el mandatario destacó que la puesta en marcha de Energas 4 será clave para mitigar los problemas actuales de abastecimiento de energía, asegurando un suministro más estable y confiable para los ciudadanos. Además explicó que estos 130 megavatios contribuirán significativamente a normalizar la situación eléctrica en el país, mejorando la calidad del servicio en todas las regiones.

También, el presidente Abinader señaló que el gobierno continuará supervisando la instalación de otros 600 megavatios que están en proceso de construcción. Estos proyectos forman parte de la estrategia nacional para fortalecer la infraestructura energética y garantizar que la electricidad llegue de manera eficiente a la población, reafirmando el compromiso con la estabilidad y el desarrollo del sistema eléctrico dominicano.

El mandatario conoció de primera mano los avances en el proceso de comisionamiento de la cuarta unidad de generación de la empresa, luego de alcanzarse el hito del primer gas.

Fortalecer la matriz energética con un suministro más confiable y limpio

De su lado, el presidente y gerente general de Energas, Roberto Herrera, resaltó que la visita del mandatario confirma la relevancia de Energas 4 como proyecto de nación, destacando que además de fortalecer la matriz energética con un suministro más confiable y limpio, esta nueva unidad genera un impacto tangible en la economía al reducir subsidios, dinamizar empleos y aportar al desarrollo sostenible del país.

Impacto económico y social

Con una inversión de RD$13,420 millones, el proyecto ha generado más de 600 empleos directos durante su construcción y aportará más de RD$610 millones anuales en impuestos.

De manera significativa, la entrada en operación de Energas 4 permitirá ahorros superiores a RD$15,250 millones en subsidios al Estado durante 2025-2026, cifra que se suma a los RD$55,000 millones ya alcanzados desde la conversión de diésel a gas natural en 2020. Estos ahorros fortalecen la estabilidad financiera del sector eléctrico y liberan recursos para inversión social y productiva.

Beneficio ambiental

La nueva unidad evitará la emisión de 200,000 toneladas de CO₂ por año, lo que se suma a las 400,000 toneladas métricas anuales ya evitadas desde 2020 gracias al uso de gas natural. En conjunto, esto representa una reducción del 60% en la huella ambiental de la empresa, equivalente a sembrar 4.5 millones de árboles o retirar de circulación más de 340,000 vehículos.

Respaldo institucional y de inversionistas

La presencia del presidente Abinader, junto con la participación activa del Consejo de Directores y del equipo técnico de Energas, reafirma la confianza de los inversionistas y socios estratégicos en este proyecto. Energas 4 no solo representa un hito de innovación y eficiencia, sino también un testimonio de que la combinación de liderazgo institucional, visión empresarial y compromiso técnico es clave para avanzar hacia un sistema eléctrico más competitivo, sostenible y seguro para todos los dominicanos.

El presidente Abinader estuvo acompañado del ministro de Energía y Minas Joel Santos, así como los miembros del Consejo de Directores: Rolando González Bunster, José Miguel González Cuadra, Osvaldo Oller Villalón y Jean Marcos Troncoso, junto a Juan Rísquez, gerente de planta, y Osvaldo Oller Bolaños, director de Operaciones y Nuevos Negocios.