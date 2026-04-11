Presidente de TC diserta sobre «Casación y revisión Constitucional»

El magistrado Napoleón Estévez Lavandier participó en un conversatorio que formó parte de la Conferencia del Poder Judicial 2026, que fue moderado por el vicepresidente de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán

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SANTO DOMINGO. – El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, participó en el conversatorio sobre «Casación y revisión Constitucional», organizado en el marco de la Conferencia del Poder Judicial 2026, en el que respondió a las preguntas realizadas por el moderador Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).

En el encuentro el magistrado Estévez Lavandier se refirió a la diferencia esencial entre el recurso de casación y el de revisión de decisiones jurisdiccionales ante el Tribunal Constitucional, destacando que esta diferenciación depende no solo de la naturaleza de cada órgano sino también de las funciones que la ley y la Constitución, les han conferido.

«Partiendo de ahí, vemos que si bien, tienen muchas cosas en común, también tienen diferencias. El recurso de casación es un recurso que está diseñado para que el ciclo procesal de la justicia ordinaria culmine en la Suprema Corte de Justicia. Es decir, la Suprema Corte de Justicia tiene como misión ejercer el control de legalidad», destacó.

Agregó que el recurso de casación lo que procura es corregir las violaciones a las reglas de derecho.

Sobre el recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales resaltó que se trata del proceso que conecta al Tribunal Constitucional con la Suprema Corte de Justicia y con el Poder Judicial de manera general, ya que permite al TC revisar las decisiones de la SCJ y de algunos otros tribunales del orden judicial. «Esa revisión no se circunscribe a una revisión respecto a los hechos, es una revisión de conformidad con la Constitución, para garantizar la protección de los derechos fundamentales y salvaguardar el ordenamiento constitucional», afirmó.

El presidente del TC destacó que tanto la casación como la justicia constitucional tienen técnicas. «Ahí también hay una diferencia en lo que es el juez constitucional.

El juez constitucional se maneja bajo la justicia constitucional que tiene unos parámetros y unos mecanismos de para resolver los conflictos constitucionales distintos a los de la corte de casación», aseguró.

El magistrado Estévez Lavandier resaltó que, como Corte de Casación, la Suprema Corte de Justicia tiene una forma de ser apoderada, tiene plazos y mecanismos de introducción del recurso de casación. «El recurso de revisión jurisdiccional, por su parte, también tiene su propio procedimiento, que es lo que se llama el procedimiento constitucional ante el tribunal constitucional. Esta, de manera general, es lo que podemos decir que diferencia estos dos recursos: el recurso de revisión constitucional está establecido en el artículo 52 y 53 de la ley 137-11 y está sometido a unas condiciones particulares».

Al referirse a labor jurisdiccional del TC destacó los avances en los fallos y afirmó que el recurso de revisión jurisdiccional es uno de los principales asuntos que conoce esta alta corte, ya que, de 1814 expedientes producidos en 2025, más de mil fueron sobre revisión de decisiones jurisdiccionales en diversas materias, pero predominando la penal, civil y administrativo.

A la pregunta de si debe prevalecer la seguridad jurídica o la protección constitucional, el juez constitucional fue enfático en establecer que «ni uno ni otro», resaltando que todo va a depender de los parámetros y de los rigores de admisibilidad, pero que grosso modo se entiende que siempre se deben proteger los derechos fundamentales.

Habló de los ajustes que se deben hacer en el TC, confirmando que el primero está relacionado con la necesidad de que los recursos de revisión constitucional, de sentencias jurisdiccionales y de amparo sean depositados de manera directa en la sede de esta alta corte, pero que esta era una cuestión que debía regularse a través de una modificación a la ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Destacando que desde hace aproximadamente ocho meses y, gracias a la voluntad del poder judicial, en la persona de su presidente, así como del secretario de esa corte, existe una interoperatividad entre el TC y el Poder Judicial, que permite que los expedientes sean remitidos de manera digital, para agilizar los procesos y dar una pronta respuesta.

Al conversatorio asistieron el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, quien ofreció unas palabras de bienvenida, así como jueces, expertos nacionales e internacionales, servidores judiciales y constitucionales, representantes de la comunidad jurídica en general, docentes y estudiantes.