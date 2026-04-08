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Santo Domingo. – El presidente del Senado de la República Dominicana, Ricardo de los Santos, informó que el órgano legislativo se prepara para impulsar una reforma a la Ley Orgánica Judicial, con el objetivo de fortalecer el sistema de justicia mediante la unificación de varias normativas vigentes.

El legislador explicó que la propuesta contempla integrar en un solo marco legal las siguientes leyes:

Ley 21-95, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia

Ley 327-98, de la Carrera Judicial

Ley 28-11, que crea el Consejo del Poder Judicial

Ley 821-27, de Organización Judicial

Esta última, según indicó, cuenta con más de un siglo de vigencia.

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“Estas cuatro leyes serán consolidadas en un solo proyecto, que permitirá hacer más sólido y eficiente el Poder Judicial”, afirmó.

Agenda legislativa

Durante una entrevista en el programa Uno+Uno, transmitido por Teleantillas, el senador aseguró que el Senado continuará enfocado en la aprobación de iniciativas clave para el fortalecimiento institucional.

Entre ellas, destacó el proyecto de Ley de Protección a las Víctimas y Testigos, al considerar que en los últimos años han aumentado los riesgos para quienes participan en procesos judiciales.

“Es necesario garantizar la seguridad de las personas que declaran ante los tribunales”, señaló.

Otras reformas en discusión

El presidente del Senado indicó que también se trabajará en coordinación con la Cámara de Diputados para avanzar en proyectos como:

Ley de Agua

Código Laboral

Ley de Seguridad Social

En relación con esta última, sugirió al Consejo Económico y Social promover consensos que permitan presentar una propuesta al Congreso Nacional.

Asimismo, recordó que procesos similares de concertación han sido aplicados anteriormente, como en el caso de la Ley de Régimen Electoral, que fue discutida en el CES antes de su aprobación legislativa.