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SANTO DOMINGO. – El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, abogó por este miércoles para que los diferentes organismos parlamentarios unifiquen esfuerzos para enfrentar los desafíos del presente y futuro de las diferentes naciones, ante la evolución de la inteligencia artificial, la corrupción, el crimen organizado y el uso de drogas sintéticas.

“Hoy nos convoca una agenda que define el futuro de nuestras sociedades. Nosotros somos quienes tenemos la responsabilidad de legislar, fiscalizar, representar y, sobre todo, de incidir en el rumbo de nuestras naciones. En los parlamentos no se reúnen observadores, sino que aquí nos reunimos quienes tomamos decisiones firmes ante las dificultades”, precisó De los Santos.

El presidente de la Cámara Alta también se comprometió junto a los senadores presentes a unirse como miembro del Foro de Presidentes y presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, el Caribe y México (FOPREL), para fortalecer los vínculos y responder de manera conjunta a las problemáticas, tras considerar que estas no son individuales.

El representante de la provincia Sánchez Ramírez ante el Senado, afirmó que el Foro de Parlamentos de Centroamérica, el Caribe y México, no es un foro cualquiera, sino un organismo integrado “por quienes dirigimos los parlamentos, y para la República Dominicana este foro no es ajeno, porque ya hemos sido parte activa de su evolución, impulsando iniciativas con un compromiso claro apostando por la integración como estrategia, no como simple discurso” indicó.

Ricardo de los Santos afirmó que hoy los parlamentarios “tenemos la oportunidad de demostrar que este foro es un verdadero instrumento de transformación”.

El presidente de la Cámara Alta abordó estos temas en el discurso de apertura de la XLIV Reunión Ordinaria del Foro de presidentes de Parlamentos de Centroamérica, el Caribe y México (FOPREL), y que tiene como sede la República Dominicana, donde se escogió como presidente pro-tempore al presidente de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, Carlos Johnny Méndez Núñez y como vicepresidente a Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, para el periodo 2026-2027.

En tanto que el presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente del FOPREL, Alfredo Pacheco, agradeció que la República Dominicana haya sido escogida como sede del importante evento, considerándolo como un espacio de diálogo y cooperación fundamental para fortalecer los parlamentos y la democracia regional.

Pacheco, reconoció que la región atraviesa momentos que exigen responsabilidad, madurez institucional y decisiones oportunas, para enfrentar los retos prioritarios que incluyen consolidar el Estado de Derecho, la seguridad alimentaria, la salud pública y la atracción de inversiones.

“Estas reuniones son vistas como oportunidades reales para estrechar vínculos, fortalecer la cooperación interparlamentaria y avanzar en una agenda regional con impactos medibles. Ser anfitrión, reafirma el compromiso de la República Dominicana con la integración regional, la democracia y el fortalecimiento del FOPREL como instrumento útil para comparar políticas parlamentarias” manifestó el presidente de la Cámara de Diputados.

Mientras que el presidente de la Asamblea Parlamentaria de Puerto Rico, Carlos Johnny Méndez, manifestó que recibe esta encomienda como una oportunidad de servir al foro, a los países de la región centroamericana y a sus pueblos, con “profundo honor, temor, humildad y gran responsabilidad”.

“El Honorable Diputado Alfredo Pacheco, me acompañará como vicepresidente pro-tempore, y se espera trabajar juntos con respeto y visión compartida. Esta gestión coincide con la culminación del Plan de Desarrollo Institucional 2022-2027 y la responsabilidad de construir el nuevo Plan 2027-2031, definiendo el rumbo futuro del FOPREL, esta nueva etapa debe conectar con la realidad y las preocupaciones de las naciones y constituyentes, buscando ser la punta de lanza de una iniciativa interparlamentaria hemisférica”.

El Foro de Parlamentos de Centroamérica, el Caribe y México (FOPREL) tiene la finalidad de fortalecer su rol como actor parlamentario estratégico en la agenda hemisférica, profundizando el diálogo regional y la cooperación interparlamentaria para impulsar iniciativas legislativas armonizadas, consolidar alianzas estratégicas y ejercer una diplomacia parlamentaria efectiva que contribuya a la seguridad, estabilidad democrática, el crecimiento económico y el desarrollo integral de la región.

Asimismo, busca garantizar la continuidad del liderazgo y la coherencia estratégica del Foro.

A través de esta se busca un Diálogo Estratégico Regional de alto nivel, mediante disertaciones magistrales e intercambio de experiencias parlamentarias sobre los desafíos emergentes que inciden en la seguridad, el crecimiento económico y la transformación tecnológica.

A la XLIV Reunión Ordinaria del Foro de FOPREL asistieron, legisladores nacionales e internacionales y funcionarios del Gobierno.