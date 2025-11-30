Fuente Externa

El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, recibió un reconocimiento por parte de la Asociación Dominicana de Productores de Opinión Pública de Medios de Comunicación, Inc. (ASODOPROM), por su buena gestión en la Cámara Alta.El acto de entrega estuvo encabezado por el presidente de ASODOPROM, Luis Tejada, y don Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), quien fue jurado de la premiación.

Durante el evento que premió “El Poder de Opinión”, el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, recibió el galardón en la categoría Gestión y Aportes Legislativos como senador y presidente del Senado, por parte de la Asociación Dominicana de Productores de Opinión Pública de Medios de Comunicación, (ASODOPROM), quien se hizo acompañar de su distinguida esposa, Yudith Moscoso De Los Santos.

En sus palabras de agradecimiento, De los Santos resaltó la importancia de la estabilidad política, social y económica que vive actualmente la República Dominicana, y afirmó que gran parte de este clima es posible gracias al trabajo responsable y ético que impulsa ASODOPROM.

“Hoy podemos decir que tenemos una de las democracias más fuertes de América Latina. Esto se debe, en gran medida, al aporte de quienes ejercen la comunicación pública con responsabilidad y compromiso”, expresó el presidente del Senado.

El legislador dedicó la distinción a Dios, a su familia, a los senadores y colaboradores de la Cámara Alta y, muy especialmente, a su provincia Sánchez Ramírez, a la cual representa.

De los Santos también destacó el rol fundamental de una comunicación veraz, honesta y ética: “Sin ese aporte que ustedes hacen, sería muy difícil para nosotros exhibir el posicionamiento que tenemos como país”.

Luis Tejada, presidente de ASODOPROM, elogió la humildad y sencillez de Ricardo de los Santos, a quien calificó como trabajador y cercano, que ha hecho grandes aportes a la democracia dominicana y del país.

Hizo un llamado de atención para que se analice el valor de cada comunicador, periodista y productor, porque de esa manera se fortalece la institucionalidad en el país.

Persio Maldonado, al tomar la palabra en nombre del jurado, destacó la importancia de reconocer la honestidad y la transparencia “en vida”, subrayando que estos valores no solo dignifican a quienes los encarnan, sino que también incentivan a la ciudadanía a asumir una mayor responsabilidad tanto en la vida pública como en la privada.

Maldonado valoró el trabajo de la Asociación Dominicana de Productores de Opinión Pública de Medios de Comunicación, señalando que la entidad realiza un esfuerzo significativo al promover la cohesión, el respeto a la ley y una línea ética clara en el ejercicio de la comunicación.

Otras personalidades galardonadas

En el marco del premio “El Poder de Opinión 2025”, también fue reconocido el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, en la categoría Fortalecimiento y Aportes a los Derechos Ciudadanos.

En la categoría Defensa al Medio Ambiente, la distinción recayó en el profesor José Ferreira Capellán, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

En nombre del Banco Popular, su vicepresidente, José Mármol, recibió una estatuilla como la institución privada mejor valorada del 2025.

Por su Trayectoria y Aportes a la Cultura y a la Música Dominicana fueron galardonados los artistas Sergio Hernández y Aramis Camilo.

En la categoría funcionario público mejor valorado 2025, los galardonados fueron Eduardo Sanz Lovatón, director de Aduanas, y David Collado, ministro de Turismo.

Como empresario del Año – Premio El Gran Poder de la Opinión, recayó en don José Luis Corripio Estrada, presidente del Grupo Corripio.

La ceremonia inició con una invocación a Dios a cargo de Severina Castillo, secretaria de Finanzas del gremio, seguida de una presentación artística del Ballet Folclórico José Castillo de la UASD.

También se presentaron los artistas Aramis Camilo, Sergio Hernández y Paul Ross – Salsa, quienes recibieron entusiastas aplausos.

La premiación contó con el respaldo del Consejo Directivo de ASODOPROM, organización que acumula cuatro años de labor gremial ininterrumpida.

El evento contó también con la presencia de numerosas personalidades del ámbito público, la comunicación y el sector institucional, incluyendo al vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira; el Cuerpo de Bomberos de Yaguate; el locutor José Zapata Sánchez; los periodistas Ramón Tolentino y Marisol Pérez; y el administrador de la Escuela Nacional de Locución, profesor Otto Rivera, entre otros.

El presidente del Senado estuvo acompañado, además, por Nelson Guzmán, coordinador de Gabinete de la institución legislativa; Yannerys Paulino, directora de Comunicaciones; Leonardo Javier, director de Representación; y Martha Valenzuela, encargada de Prensa, entre otros funcionarios.

El acto de reconocimiento, en el que se premió también a importantes personalidades dominicanas en otras categorías, se realizó en el salón Aída Bonnelly de Díaz, del Teatro Nacional Eduardo Brito.