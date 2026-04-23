Presidente iraní nombra los principales obstáculos para lograr «una negociación genuina» con EE.UU.

RT.-El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó este miércoles que desde la República Islámica están abiertos a negociar, no obstante, señaló la falta de compromiso, el asedio y las amenazas desde Washington como los principales obstáculos para una negociación genuina.

«La República Islámica de Irán ha acogido con satisfacción el diálogo y el acuerdo, y sigue haciéndolo. El incumplimiento de los compromisos, el bloqueo y las amenazas son los principales obstáculos para unas negociaciones auténticas», escribió en su cuenta de X.

La Casa Blanca aclara si Trump fijó un plazo para recibir la propuesta de Irán para las negociaciones Al mismo tiempo, destacó la «retórica hipócrita y contradicción en sus afirmaciones y actos», de la cual —aseguró— el mundo es testigo.

Este martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que prorrogaba el alto el fuego con Irán establecido el 7 de abril, al explicar que la decisión se debe a que el Gobierno iraní se encuentra, supuestamente, «gravemente dividido».

Por otra parte, Trump informó haber ordenado a las Fuerzas Armadas que continúen con el bloqueo naval al país persa y que permanezcan preparadas y operativas. Esto se produjo tras la suspensión de las negociaciones que se celebrarían este miércoles en Islamabad, Pakistán.

En paralelo, la agencia Tasnim informó que, según información obtenida de diversas fuentes, Teherán «no habría solicitado una prórroga del alto el fuego», por lo que el anuncio de Trump podría significar que «habría fracasado en la guerra».

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, comunicó que Teherán ha optado por mantenerse al margen de las conversaciones debido a las acciones inconsistentes y contradictorias de Washington.