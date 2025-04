Pri Heldes: Seis meses de embarazo y aún domina la cancha

Fuente externa

Las imágenes de la voleibolista brasileña Priscila Oliveira Heldes, conocida como Pri Heldes, están dando la vuelta al mundo en las redes sociales.

Embarazada de casi seis meses y con el tamaño de su vientre anunciando su avanzado estado de gestación, la jugadora del Fluminense se mantiene activa disputando encuentros profesionales en la Superliga de Voley.

Heldes, de 35 años, es la capitana del equipo y la armador titular, posición encargada de dirigir el equipo y la ofensiva y de organizar las jugadas.

«Falta una semana para completar los seis meses. Es muy especial poder vivir este momento con mi hijo. Ahora se mueve mucho. Estoy hablando, estoy jugando. Y así consigo no preocuparme, no dejar de hacer cosas durante el juego, los movimientos. Lo estoy disfrutando mucho, es muy agradable», explicó la jugadora a los medios, según recoge Olé.

El video que recorre estos días las redes en Internet captó a Heldes durante el partido de cuartos de final de la Superliga que enfrentó a su equipo con el Sesi Barau. El Fluminense fue derrotado 1-3, pero la deportista demostró que era capaz de competir a gran nivel sin que el embarazo fuera un impedimento.

Con el aval médico

La atleta explicó que había consultado con su doctora desde el primer momento de la gestación: «Tan pronto como supe que estaba embarazada, fui al médico y estoy en seguimiento», contó sobre cómo la facultativa le había dado la luz verde para continuar con su actividad deportiva.

«Hay algunas cosas que no puedo hacer, pero es más bien tener cuidado, no caerme boca abajo, pero fuera de eso, eso es todo. Como ya hago deporte, no es algo que haya empezado después del embarazo, así que no hay problema», relató sobre las mínimas limitaciones que tiene actualmente.

Heldes contrajo matrimonio el año pasado con el jugador de baloncesto Wesley Castro y ahora ambos esperan su primer hijo, que se llamará Emanuel y que está previsto que nazca en el mes de julio.

El sábado la jugadora compartió en sus redes una fotografía suya en la cancha en la que se aprecia claramente su embarazo, a la que acompañó con un bonito texto: «Cada embarazo es único, pero si hay algo que compartimos durante este proceso es el descubrimiento de una fuente increíble dentro de nosotros».

«No soy la primera que sigue trabajando durante el embarazo, ni seré la última, y ​​eso es maravilloso», escribió en unas líneas en las que dejó un consejo para las demás mujeres: «Que tú, mujer, nunca olvides que puedes llegar mucho más lejos de lo que imaginas y puedes lograr cosas increíbles». Fuente RT.