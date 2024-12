Primer ministro sirio está dispuesto a entregar el poder pacíficamente

RT.

Mohammad Ghazi al Yalali, primer ministro de Siria, declaró este domingo que está dispuesto a «cooperar» con cualquier dirección elegida por el pueblo y con cualquier medida encaminada a «entregar» el poder, informa el canal Al Arabiya.

«Este país puede ser un país normal, un país que construye buenas relaciones con sus vecinos y con el mundo. […] Pero este asunto depende del liderazgo que elija el pueblo sirio. Estamos dispuestos a cooperar con ellos proporcionándoles todas las facilidades posibles», anunció el jefe del Gobierno en sus redes sociales.

«Cooperaremos con cualquier liderazgo que los sirios elijan […] y le transferiremos todos los archivos del gobierno», señaló.

A continuación, Al Yalali enfatizó que «deben preservarse todas las instituciones del Estado sirio». «No estoy interesado en ninguna posición o beneficio», agregó.

«Estoy en mi casa y no me he ido, y esto es por mi pertenencia a este país», señaló Yalali, y agregó que irá a su oficina para continuar trabajando, pidiendo a los ciudadanos sirios que no profanen la propiedad pública.

La misma jornada, grupos armados sirios declararon en redes sociales la toma de Damasco y haberse hecho con el poder en el país. También señalaron que el gobierno de Bashar al Assad «cayó y él huyó del país».