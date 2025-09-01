Fuente Externa

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al acoger la solicitud del Ministerio Público, un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra dos hombres que, junto a tres menores de edad, abusaron sexualmente de una adolescente mientras compartían en la comunidad Pueblo Nuevo, del municipio San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte.

Randy Batista y Brahian Sterlin Liriano, de 18 y 19 años de edad, deberán cumplir la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Vista al Valle, de San Francisco de Macorís, por disposición de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de ese distrito judicial.

Ambos imputados fueron arrestados con orden judicial el pasado 22 de agosto en dicha comunidad por su vinculación al hecho delictivo perpetrado contra la adolescente de 13 años.

En torno al caso, el expediente indica que ocurrió en momentos en que la víctima y los imputados compartían el pasado 13 de agosto en la casa de una amiga. En el lugar, además, se encontraban otras niñas y adolescentes de entre 11 y 15 años.

Según la investigación, los imputados suministraron sustancias narcóticas a las jóvenes. Posteriormente, la adolescente agredida perdió el conocimiento, siendo en esas circunstancias que los imputados aprovecharon para cometer el abuso sexual en horas de la madrugada del citado día.

Evidencias establecen que cuando la víctima estaba perdiendo el conocimiento Brahian Sterlin Liriano aprovechó para tocarla por todo el cuerpo y que cuando ella despertó se encontraba en la casa de él y sus cuatro amigos ahora imputados. Producto de los hechos la víctima tuvo que ser atendida en un hospital de la zona.

La fiscal titular del Distrito Judicial de Duarte, Smaily Rodríguez, valoró la imposición de la medida solicitada por el Ministerio Público y dijo que los equipos del Ministerio Público continúan con las pesquisas.

El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Kelvin Pimentel en la audiencia en la que la jueza Josefina Nohemí Díaz Marte impuso la medida privativa de libertad.

El hecho fue denunciado el pasado 13 de agosto, alrededor de las 11:20 de la mañana, ante la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Distrito Judicial de Duarte, que coordina la fiscal Sandra Sierra Difó.

El Ministerio Público le atribuye la violación del artículo 396-C, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), que sanciona el abuso sexual.