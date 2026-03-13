Enviado por la PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).– Al analizar las evidencias aportadas por el Ministerio Público, un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva a la joven imputada de maltratar a una niña de dos años de edad en un centro de cuidado infantil donde laboraba como profesora, localizado en la calle Costa Rica, del sector Alma Rosa I, en el municipio Santo Domingo Este.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso la medida de coerción a Yamelsy Matos Beltré, de 25 años de edad, quien deberá cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.

El Ministerio Público informó que, aunque la víctima haya desistido, continuará con el proceso judicial de oficio debido a la gravedad del caso que involucra a una víctima en estado de vulnerabilidad por su edad y por existir pruebas suficientes que les vinculan al grave hecho.

La solicitud de medida de coerción indica que los hechos ocurrieron el pasado 5 de marzo. Señala que la imputada agredió físicamente a la víctima cuando la alimentaba mientras la niña se encontraba bajo su cuidado en dicho centro.

Las investigaciones del caso iniciaron tras la difusión de un vídeo a través de las redes sociales, donde se observa a la docente cometer la agresión. Mientras era perseguida por el caso, la imputada se entregó la noche del domingo ante la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este, donde se ejecutó su arresto.

El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 309 del Código Penal dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar y los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 у 396, literales a, b), de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

La solicitud de medida de coerción fue sustentada por la fiscal Ayeisa Cedeño con diferentes pruebas testimoniales, periciales, procesales, documentales y audiovisuales, incluyendo el vídeo difundido por las redes sociales.

El Ministerio Público estuvo representado en la audiencia por el fiscal litigante Tito Óseas González, quien estableció la vinculación de la imputada con el caso ante el juez Leomar Cruz.