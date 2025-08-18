Enviado por la PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, un tribunal del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva a los integrantes de una banda criminal dedicada a cometer robos con violencia en la capital.

Los imputados Ronny Mora de la Mora (Jiménez), Alexander Pérez Castillo, Ángel José Reyes Vélez (Tivi Gunz) y Justin de la Rosa Mejía (el Flaco) fueron enviados a prisión luego de que el Ministerio Público estableciera su vinculación con los hechos.

La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso que los imputados cumplan la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XXVII) Najayo Hombres y fijó la revisión obligatoria para el 18 de noviembre del presente año.

La fiscal Roxanna Molano, del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robo), explicó que uno de los hechos se produjo el 12 de agosto de 2025, cuando aproximadamente a las 6:33 de la mañana, asaltaron a dos mujeres.

Las víctimas fueron interceptadas por un vehículo Hyundai Elantra gris, conducido por Ronny Mora de la Mora (quien además enfrenta otro proceso por homicidio), junto a Alexander Pérez Castillo como copiloto y Ángel José Reyes Vélez (Tivi Gunz) en la parte trasera, portando un arma de fuego.

Los imputados sustrajeron a las víctimas un cargador de iPhone y un celular Samsung A23, para luego huir del lugar.

Ese mismo día, a las 12:00 de la medianoche, los imputados abordaron a dos personas que esperaban un servicio de transporte.

Desde un vehículo Hyundai Elantra plateado, Justin de la Rosa Mejía (el Flaco) y Ángel José Reyes Vélez (Tivi Gunz) amenazaron a las víctimas con escopetas, logrando sustraer un iPhone 13 Pro Max, un cargador, la cartera de la víctima Kimberly Ortiz con documentos personales y RD$1,500, así como un celular Samsung Galaxy Note 20.

Tras las denuncias formales presentadas por las víctimas, el Ministerio Público inició un proceso de investigación que permitió individualizar el vehículo utilizado en los atracos, propiedad de Carlos José Díaz Ramos y alquilado a través de Jhairo Valerio a Ronny Mora de la Mora.

La investigación llevó a ubicar e interceptar el vehículo utilizado por los imputados en la avenida Francisco del Rosario Sánchez, sector Los Guandules.

Durante la intervención, se procedió a la detención de los cuatro imputados en flagrante delito y se recuperaron algunos de los objetos sustraídos, así como las armas utilizadas en los hechos.

Al momento del arresto, Ronny Mora de la Mora (Jiménez) portaba un celular Samsung A23 sustraído a una de las víctimas. Justin de la Rosa Mejía (el Flaco) tenía sobre sus piernas una escopeta marca Maverick, modelo Mossberg, calibre 12 mm, con cinco cartuchos sin documentación.

De igual modo, Ángel José Reyes Vélez (Tivi Gunz) llevaba en su cinto delantero un puñal plateado de aproximadamente 12 pulgadas y en su bolsillo delantero un iPhone 13 Pro Max, propiedad de otra de las víctimas. Alexander Pérez Castillo portaba sobre sus piernas una escopeta marca Maverick, modelo Mossberg, calibre 12 mm, con cuatro cartuchos.

El Ministerio Público calificó estos hechos como violación a los artículos 265, 266, 379 y 385 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 66, 67, 83 y 86 de la Ley No. 631-16, que regula la tenencia, uso y comercio de armas de fuego, municiones y materiales relacionados en la República Dominicana.