Enviado por la PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al admitir la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, una jueza de un tribunal de Santo Domingo Este le impuso prisión preventiva a una mujer imputada de falsificar documentos públicos para beneficiarse de una pensión por sobrevivencia en la supuesta calidad de esposa superviviente de un oficial de la Policía Nacional fallecido en 2019.

Dilennys Mercedes Mercedes Rossó deberá cumplir un mes de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres, de la provincia San Cristóbal.

El Ministerio Público, representado por los fiscales litigantes Esther María González Peguero y Waldimir Reynoso, adscritos a la Junta Central Electoral (JCE) y a la Fiscalía de Santo Domingo Este, respectivamente, establecieron durante la audiencia cómo se materializó el ilícito y los beneficios obtenidos por la imputada.

La Fiscalía ante la Junta Central Electoral recibió la denuncia del caso de parte de familiares de la víctima que establecieron que Mercedes Rossó se hizo pasar por viuda de su pariente, un primer teniente de la Policía Nacional, para lo cual utilizó un acta de defunción falsa.

La Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado (Hacienda) emitió una certificación donde hace constar que la procesada cobraba del Plan de Retiro de la Policía Nacional, desde el día 25 de abril de 2020, un salario de RD$13,814.55.

Mientras, la Dirección Nacional del Registro Civil certificó, en fecha 17 de junio del 2025, que en el sistema automatizado de Registro Civil no existe ningún registro de matrimonio correspondiente al oficial fallecido.

Igualmente, la Dirección Nacional del Registro Civil, emitió una certificación de que existe un matrimonio civil, celebrado en fecha 10 de abril 2025 ante la Oficialía de la Quinta Circunscripción Santo Domingo Norte, entre Dilennys Mercedes Mercedes Rossó y otro señor.

Ese órgano oficial también emitió otra certificación de defunción del agente policial, quien, según consta en el documento, falleció el 13 de febrero de 2019.

Partiendo de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, la jueza Karen Casado Minyety, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, impuso la medida que priva de libertad a la imputada.

El Ministerio Público ha dado a estos hechos la calificación jurídica provisional de falsificación y uso de documentos falsos y estafa, lo cual constituye una violación a los artículos 147, 148,150, 151y 405 del Código Penal dominicano y la Ley 4-23 Ley Orgánica de Actos del Estado Civil en el artículo 210, en perjuicio del Estado dominicano, la Junta Central Electoral y los familiares del oficial fallecido.

Mercedes Rossó fue arrestada mediante la orden judicial en el marco de la investigación del caso a cargo de la fiscal Esther María González Peguero y del procurador de corte Pedro Jiménez Suero, adscrito al Departamento de Investigaciones de Delitos de Falsificaciones de Santo Domingo Este.